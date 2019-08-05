В Амурской области будут судить китайских рыбаков, нарушивших границу

Прокурор Амурской области Руслан Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Китая. Они обвиняются в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации.

По версии следователя управления ФСБ России по Амурской области, в мае 2019 года китайские рыбаки, сговорившись, незаконно пересекли на моторной лодке Государственную границу Российской Федерации и установили рыболовную сеть вдоль российского берега. «Их преступные действия были пресечены пограничным нарядом службы в городе Шимановске Пограничного управления ФСБ по Амурской области», – сообщает прокуратура Амурской области.

Мужчин заключили под стражу. После утверждения обвинительного заключения прокуратура направила уголовное дело в Магдагачинский районный суд.

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации может быть назначено наказание до шести лет лишения свободы.

Кроме того, 1 июля иностранные граждане привлечены мировым судом к административной ответственности по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство». Суд назначил им наказание в виде штрафа.