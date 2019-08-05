Благовещенцы рассказали, где в городе не хватает светофоров

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5 августа отмечается Международный день светофора. В Благовещенске первый регулировщик установили в 1965 году на пересечении улиц Ленина – Шевченко, второй – в 1968 году на пересечении улиц 50-летия Октября – Амурской.

Журналисты «Альфа ТВ» спросили у горожан, в каких районах Благовещенска не хватает светофоров и приходилось ли им пересекать проезжую часть в неустановленном месте.

«На Артиллерийской, там опасная зона», – сказал пожилой мужчина.

«По-моему, везде их много. У нас вот тут есть (перекресток улиц Амурской и Шимановского), хорошо, удобно. Приходилось перебегать, бегали, не поймали», – рассмеялась женщина.

«Не знаю, знаете ли этот район: по улице Гражданской на Кукуевку. Там нет светофора, там дети перебегают, были аварии несколько раз», – сообщил благовещенец.

«Опасный участок на Театральной на пути в Астрахановку. Там постоянные аварии. Перебегать не приходилось, я стараюсь соблюдать правила», – сказала женщина.

«Со светофорами везде отлично», – сообщила жительница областного центра.

«Приходится часто перебегать на улице Трудовой, нет светофоров. Хотелось бы перебегать со светофорами», – выразила свое мнение женщина.

«На Заводской, Ленина – Красноармейской. Ни разу не перебегала, всегда соблюдаю, потому что я сама с ребенком хожу, поэтому никогда», – рассказала девушка.

«На Ленина около драмтеатра перенесли светофор, перенесли остановки. Мне не нравится, как перенесли, и поставили какой-то новомодный светофор, я вообще не вижу в нем смысла. Поэтому, мне кажется, лучше не добавлять светофоры, а хотя бы не ухудшать то, что есть. Перебегать в неположенном месте приходилось, ни разу не ловили», – свою точку зрения выразила благовещенка.

«Вот на базу ОПС, когда идут, там в основном старушки, пенсионеры, слепые, хромые, глухие, и там даже зебры нет. У меня ноги болят, я меряю каждый сантиметр. У нас есть светофор, но мне до него метров 100 идти, поэтому я встану на обочине и иду до середины, подожду и перехожу. Вот нарушаю так правила», – пожаловалась пожилая женщина.

«Я нормально соблюдаю, хожу и детям говорю, внукам, правнукам: "Смотрите, смотрите"», – рассказала благовещенка.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», на территории амурской столицы установлено 203 светофорных объекта, из которых 164 – это транспортные светофоры, 39 – вызывные светофоры для пешеходов.

В 2019 году в Благовещенске установят и введут в эксплуатацию еще 5 светофорных объектов на перекрестках улиц Кантемирова и Воронкова, Студенческая и Воронкова.

Также заработают вызывные пешеходные светофоры по улице Муравьева-Амурского (в районе дома № 18) и 2 светофорных объекта по улице Текстильной, между улицей Пионерской и Новотроицким шоссе.