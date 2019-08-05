Роскосмос помогает доставлять пенсии пострадавшим от паводка амурчанам

Фото: пресс-служба УФПС Амурской области

В Приамурье более 2,6 тысячи человек из подтопленных районов получили пенсионные выплаты. В отрезанные районы деньги сотрудникам «Почты России» приходится доставлять, в том числе, по воздуху.

Вертолеты для этих целей предоставляет Амурская авиабаза и Роскосмос, также привлекается спецтехника пожарных, МЧС и передвижные отделения почтовой связи.

Несмотря на сложную паводковую обстановку, пенсии уже выплачены в селах Огоджа, Февральское, Бысса, Норск и Иса Селемджинского районов, Путятино, Угловое, Новороссийка, Мазаново, Белоярово, Практичи Мазановского района, Ивановка, Гулик, Сиан, Октябрьский, Бомнак, Береговой, Горный, Амуро-Балтийск Зейского района, Сковородино Сковородинского района, Толбузино Магдагачинского района, Придорожное Ромненского района, Иннокентьевка, Касаткино, Северное Архаринского района, Большая Сазанка, Казанка Серышевского района, Новоандреевка, Остров Старица Белогорского района, Владимировка, Белогорье Благовещенского района, Усть-Ивановка Ивановского района.

Из-за режима чрезвычайной ситуации доставка денежных средств началась досрочно – с 1 августа.

Совместно с сотрудниками Пенсионного фонда и соцзащиты в пунктах временного размещения почтовики уточняют списки эвакуированных, их местонахождение. Порой они вынуждены разыскивать пожилых амурчан, которые переехали в другой район, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наши почтальоны работают сейчас в непростых условиях, не один раз обходя одни и те же маршруты. Часть людей возвращается в свои дома, из которых ушла вода, часть приходится разыскивать, кто-то живет у родственников и знакомых – почтовики делают все, чтобы доставить пенсионные выплаты всем получателям», – прокомментировала директор УФПС Амурской области Светлана Матвиенко.

Также сотрудники почты доставляют социальные пособия и денежные средства, предназначенные для выплат амурчанам, пострадавшим от паводка.

По вопросам выплаты пенсий и социальных пособий в населенных пунктах, попавших в зону затопления, следует обращаться по следующим телефонам:

Райчихинский почтамт (Новобурейск, Прогресс, Новорайчиха, Арахаринский, Завитинский, Бурейский, Октябрьский, Райчихинский, Михайловский районы): +7(914) 580-92-12;

(Новобурейск, Прогресс, Новорайчиха, Арахаринский, Завитинский, Бурейский, Октябрьский, Райчихинский, Михайловский районы): +7(914) 580-92-12; Белогорский почтамт (Ромненский, Серышевский, Белогорский районы): +7(914) 580-92-32;

(Ромненский, Серышевский, Белогорский районы): +7(914) 580-92-32; Благовещенский почтамт (Ивановский, Тамбовский, Константиновский, Благовещенский районы): +7(914) 580-92-82;

(Ивановский, Тамбовский, Константиновский, Благовещенский районы): +7(914) 580-92-82; Свободненский почтамт (Шимановский, Мазановский, Селемджинский, Свободненский районы): +7(914) 580-91-96;

(Шимановский, Мазановский, Селемджинский, Свободненский районы): +7(914) 580-91-96; Зейский почтамт (Магдагачинский, Сковородинский, Зейский районы): +7(914) 580-91-93.

(Магдагачинский, Сковородинский, Зейский районы): +7(914) 580-91-93.

Кроме того, информацию можно уточнить по единому номеру: +7 (4162) 49-43-72 с соединением с Центром поддержки клиентов, где первым пунктом в меню будет предложено связаться со специалистом УФПС Амурской области по вопросу выплаты пенсий и социальных пособий в районах Приамурья, пострадавших в результате паводка.

Также для клиентов УФПС Амурской области действует круглосуточный и бесплатный телефон горячей линии 8-800-100-0000.