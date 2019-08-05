Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:15 8

В Благовещенске прошел митинг «Я. Мы. Скорая помощь»

В Благовещенске прошел митинг «Я. Мы. Скорая помощь»

В Благовещенске 4 августа состоялся митинг «Я. Мы. Скорая помощь», организованный сотрудниками станции. Они опасаются, что гараж медучреждения передадут в частные руки.

Поводом организовать митинг стала информация о том, что Амурская область может войти в число регионов, где будет реализован пилотный проект госкорпорации «Ростех». По мнению врачей скорой помощи, это приведет к ухудшению работы станции, хотя губернатор Приамурья рассказывал о том, что благодаря этому проекту в область могли бы поставить новые современные автомобили с повышением качества обслуживания.

Митинг начался в 12 часов дня. К зданию Дома молодежи подогнали грузовик, кузов которого стал импровизированной сценой. На ней выступили врачи скорой помощи, бывшие сотрудники станции, представители политических партий. В начале митинга организаторы сразу же оговорились, что мероприятие «не имеет политической окраски» и носит социальный характер. Своим митингом сотрудники станции скорой помощи призывали властей сначала посмотреть на опыт других регионов, которые вошли в пилотный проект, а только потом вступать в него.

«Со стороны правительства прозвучала информация, что в этом году Амурская область не включена в проект пилотный, разработанный агентством по инвестициям в социальную сферу. Слава богу, что мы не попали, но нам дали отсрочку на год. Меч над нами висит. Чтобы обновлять – надо, чтобы старое разрушилось. У нас все хорошо в плане работы, в плане автопарка», – рассказал врач скорой помощи Олег Шульга.

Во время митинга на площадке дежурили полицейские. Всего у Дома молодежи собралось около 150 человек.

«У нас так повелось, что у нас такие люди, как мы смеясь говорим, – немножко буйно помешанные, которые не могут по-другому. Свои интересы, а значит, интересы жителей города нам надо отстоять в данной ситуации», – рассказала фельдшер станции скорой помощи Ольга Колесникова.

Между тем ранее глава региона Василий Орлов сообщал, что до конца года в Приамурье поступят новые машины скорой помощи. В первую очередь спецтранспорт получат пострадавшие от паводков территории. Ранее снабжение такими автомобилями осуществлялось по программе Минпромторга РФ, однако она была приостановлена. В прошлом году региону было выделено более 20 машин скорой помощи. Недавно стало известно о том, что программу решили возобновить.

Как подчеркнул губернатор, ранее он провел ряд встреч в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. «Мы попросили о выделении нам соответствующей техники, удалось достичь договоренности. Первые поставки техники ожидаем к 5 сентября. Весь объем заявленных автомобилей поступит в Приамурье до конца 2019 года», – отметил губернатор.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Благовещенск Игорь Никишов в свою очередь отметил, что решение о выделении региону новой техники – это крайне позитивная новость.

«Нам необходимо порядка 50 новых машин скорой помощи с учетом замены техники по территориям региона. Поставка автомобилей будет способствовать улучшению качества оказания помощи жителям области. Считаю, что обеспечение пострадавших от паводков районов в первую очередь – это верное решение», – сказал Игорь Никишов.

Во время митинга у сцены собирали подписи под петицией, ее планируют передать амурским властям.

Просмотров всего: 670

#митинги

распечатать


Общество 165

В Москве на несанкционированной акции задержаны свыше тысячи человек
Общество 18

12 июня в Москве пройдет марш за свободу журналиста Ивана Голунова
Общество 80

Амурская коммунистка Татьяна Ракутина протестует против решения ЦИК
Общество 22

В Москве и в Хабаровске прошли массовые митинги против изоляции рунета
Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Vagus

    Vagus
    1 час назад

    конченные...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    59 минут назад

    А Благовещенск, если чЁ, не страдал от паводка, если только морально. Это, на счёт первоочередного обеспечения автомобилями, пострадавших районов...

  • Cerg T.

    Cerg T.
    56 минут назад

    Хорошее мероприятие! Работники Скорой молодцы, что объединились и выступили против аутсорсинга. Скорая помощь не может быть в частных руках!

  • Myxira

    Myxira
    27 минут назад

    Kadet_84

    А Благовещенск, если чЁ, не страдал от паводка, если только морально. Это, на счёт первоочередного обеспечения автомобилями, пострадавших районов...



    Ну так и сказано, что новые машины отправят в районы, пострадавшие от паводка. И врачи СМП это поддерживают.

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад



    Весь объем заявленных автомобилей поступит в Приамурье до конца 2019 года», – отметил губернатор.



    Оказывается не нужно отстёгивать бюджетные деньги левой организации, чтобы обновить автопарк!

    Кстати, а Губер так и не пообщался с сотрудниками ССМП и на митинг не пришёл.

    Не мужиГ!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    12 минут назад

    Myxira

    Kadet_84

    А Благовещенск, если чЁ, не страдал от паводка, если только морально. Это, на счёт первоочередного обеспечения автомобилями, пострадавших районов...



    Ну так и сказано, что новые машины отправят в районы, пострадавшие от паводка. И врачи СМП это поддерживают.



    Извиняюсь! Снова не указал, что данный пост - сарказм. Это я к тому, что будет интересно узнать в районах, пострадавших от паводка, все ли они и новые ли, автомобили скорой помощи получили.

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    Kadet_84

    Myxira

    Kadet_84

    А Благовещенск, если чЁ, не страдал от паводка, если только морально. Это, на счёт первоочередного обеспечения автомобилями, пострадавших районов...



    Ну так и сказано, что новые машины отправят в районы, пострадавшие от паводка. И врачи СМП это поддерживают.



    Извиняюсь! Снова не указал, что данный пост - сарказм. Это я к тому, что будет интересно узнать в районах, пострадавших от паводка, все ли они и новые ли, автомобили скорой помощи получили.



    А кто вам может помешать узнать эту информацию?

  • Душелов

    Душелов
    8 минут назад

    Работники скорой молодцы! Власть слышит людей, только когда они объединяются и выходят на улицы.

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь