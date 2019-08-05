В Благовещенске прошел митинг «Я. Мы. Скорая помощь»

Поводом организовать митинг стала информация о том, что Амурская область может войти в число регионов, где будет реализован пилотный проект госкорпорации «Ростех». По мнению врачей скорой помощи, это приведет к ухудшению работы станции, хотя губернатор Приамурья рассказывал о том, что благодаря этому проекту в область могли бы поставить новые современные автомобили с повышением качества обслуживания.

Митинг начался в 12 часов дня. К зданию Дома молодежи подогнали грузовик, кузов которого стал импровизированной сценой. На ней выступили врачи скорой помощи, бывшие сотрудники станции, представители политических партий. В начале митинга организаторы сразу же оговорились, что мероприятие «не имеет политической окраски» и носит социальный характер. Своим митингом сотрудники станции скорой помощи призывали властей сначала посмотреть на опыт других регионов, которые вошли в пилотный проект, а только потом вступать в него.

«Со стороны правительства прозвучала информация, что в этом году Амурская область не включена в проект пилотный, разработанный агентством по инвестициям в социальную сферу. Слава богу, что мы не попали, но нам дали отсрочку на год. Меч над нами висит. Чтобы обновлять – надо, чтобы старое разрушилось. У нас все хорошо в плане работы, в плане автопарка», – рассказал врач скорой помощи Олег Шульга.

Во время митинга на площадке дежурили полицейские. Всего у Дома молодежи собралось около 150 человек.

«У нас так повелось, что у нас такие люди, как мы смеясь говорим, – немножко буйно помешанные, которые не могут по-другому. Свои интересы, а значит, интересы жителей города нам надо отстоять в данной ситуации», – рассказала фельдшер станции скорой помощи Ольга Колесникова.

Между тем ранее глава региона Василий Орлов сообщал, что до конца года в Приамурье поступят новые машины скорой помощи. В первую очередь спецтранспорт получат пострадавшие от паводков территории. Ранее снабжение такими автомобилями осуществлялось по программе Минпромторга РФ, однако она была приостановлена. В прошлом году региону было выделено более 20 машин скорой помощи. Недавно стало известно о том, что программу решили возобновить.

Как подчеркнул губернатор, ранее он провел ряд встреч в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. «Мы попросили о выделении нам соответствующей техники, удалось достичь договоренности. Первые поставки техники ожидаем к 5 сентября. Весь объем заявленных автомобилей поступит в Приамурье до конца 2019 года», – отметил губернатор.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Благовещенск Игорь Никишов в свою очередь отметил, что решение о выделении региону новой техники – это крайне позитивная новость.

«Нам необходимо порядка 50 новых машин скорой помощи с учетом замены техники по территориям региона. Поставка автомобилей будет способствовать улучшению качества оказания помощи жителям области. Считаю, что обеспечение пострадавших от паводков районов в первую очередь – это верное решение», – сказал Игорь Никишов.

Во время митинга у сцены собирали подписи под петицией, ее планируют передать амурским властям.