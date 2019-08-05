В ближайшие сутки подъем воды ожидается у Иннокентьевки и на участке Норск – Богословка

Гидрологическая обстановка в Приамурье остается сложной. Согласно данным Амурского ЦГМС, гребень паводка сместился из Зеи в Амур и 5 августа проходит участок среднего Амура от села Поярково в Михайловском районе до села Иннокентьевка в Архаринском районе. Подъемы уровней воды здесь составили от 12 до 24 сантиметров за сутки.

В районе села Иннокентьевка уровень воды на 12 часов 5 августа составил 883 сантиметра. Это выше отметки неблагоприятного явления на 33 сантиметра (пойма=640 сантиметров, НЯ=850 сантиметров, ОЯ=930 сантиметров). На верхнем Амуре на участке село Игнашино – село Сергеевка наблюдаются подъемы уровней воды до 0,1 метра сутки, а ниже по течению от Благовещенска до Константиновки идет спад до 0,3 метра в сутки.

Согласно прогнозу гидрологов Амурского ЦГМС, 6-7 августа на Амуре на участке Джалинда – Сергеевка существенных изменений не произойдет, на участке Благовещенск – Поярково продолжится спад уровней воды на 0,1–0,5 метра. В районе села Иннокентьевка 6 августа ожидается подъем уровня воды на 0,1–0,2 метра до отметок 890-900 сантиметров без достижения опасной отметки, подтопление жилых домов не прогнозируется. С 7 августа ожидается спад.

По всему течению реки Зеи отмечается спад. В районе села Белогорье уровень воды сохраняется выше отметки неблагоприятного явления на 0,3 метра, к 12:00 вода за 4 часа упала на 14 сантиметров до отметки 676 сантиметров (пойма=560; НЯ=660; ОЯ=730). Пойма Зеи от села Белогорье до города Благовещенска затоплена на глубину 0,8 – 1,3 метра. В районе Благовещенска уровень воды к 08:00 составлял 526 сантиметров, вода упала за сутки на 32 сантиметра, а к 12:00 уровень понизился до 510 сантиметров, что ниже отметки неблагоприятного явления на 90 сантиметров (пойма=450; НЯ=600; ОЯ=720).

Согласно прогнозу на 6-7 августа, на Зее на участке Суражевка – Благовещенск ожидается спад уровней воды на 0,2 – 0,6 метра, а в районе села Мазаново возможен подъем на 0,1 – 0,2 метра в результате смещения Селемджинского паводка.

В верхнем течении реки Селемджи от поселка Экимчан до села Стойба отмечается спад уровня воды на 0,3 – 0,5 метра в сутки, а в нижнем течении от Норска до Богословки отмечается подъем на 0,3–0,4 метра с выходом воды на пойму в Норске на 0,6 метра.

6-7 августа на участке Норск – Богословка ожидается подъем на 0,1–0,2 метра без достижения неблагоприятных отметок, с 7 августа гидрологи прогнозируют спад.

На реке Томь в районе Белогорска уровень воды сохраняется выше отметки неблагоприятного явления. Пойма реки затоплена на глубину 0,8–1,1 метра. На утро 5 августа уровень Томи здесь составлял 397 сантиметров, к 12:00 – 400 сантиметров (пойма=300; НЯ=350; ОЯ=400).

На реках Завитая и Архара наблюдается тенденция спада, сообщает областное правительство.