Опасаемся за свое здоровье: один из районов Благовещенска залило нечистотами

В Благовещенске на протяжении целого квартала канавы вдоль дорог заполнены дурно пахнущей водой. Местные жители переживают, что это нечистоты из канализации.

«Дорога вся черная, блестит. Я говорю – может это нефть у нас уже пошла? А запах стоит! Боимся, если будет ливень, все это к нам пойдет в частный сектор», – делится своими переживаниями местная жительница Ольга Коновалова.

По ее словам, участок улицы Ломоносова между Кузнечной и Театральной и участок улицы Северной между Кузнечной и Театральной пострадали от разлива нечистот. Канавы вдоль этих дорог буквально заполнены черной жижей.

Местные жители обратились в городское дорожно-эксплуатационное управление, где им посоветовали адресовать свои жалобы в «Амурские коммунальные системы», к которым относятся эти сети, а также предложили пакет хлорки для дезинфекции. В свою очередь в АКС у жителей приняли заявление и отправили на место бригаду, но специалисты предложили подождать, когда канавы высохнут самостоятельно.

«Всем советуют сейчас прививки делать. Похоже, нам тоже придется прививаться или в больницу инфекционную ехать. Это же канализация! Нужно делать какую- то дезинфекцию или засыпать пескогравием. Если все это с дождевой водой пойдет в огород, там вообще ничего есть нельзя будет», – не унимаются люди.

Городские сети не всегда выдерживают напор после сильного ливня. «С этого люка так хлестало. Положили мешки, аж мешки отскакивали», – рассказывают благовещенцы, живущие в том же квартале.

В «Амурских коммунальных системах» отрицают, что в этом районе на поверхность вышли канализационные стоки. Специалисты считают, что это грунтовые воды, так как в этом месте нет ливневой канализации. «Канализационный коллектор работает на полную мощность, хотя обычно задействован на две трети. У нас утечек нет», – сообщили в пресс-службе АКС. Плохой запах здесь объяснили тем, что вода долго стоит в канавах.