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сегодня, 16:01 1

Благовещенец угнал машину, чтобы добраться на ней до дома

Благовещенец угнал машину, чтобы добраться на ней до дома
Фото: pixabay.com

Два года лишения свободы с испытательным сроком в 3 года получил благовещенец, угнавший автомобиль, чтобы доехать на нем домой. Угон автомобиля Nissan мужчина совершил в октябре 2018 года на улице Белогорской в Благовещенске. Двери авто были не заперты.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и без исследования доказательств.

Ранее мужчина уже был судим. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, суд признал рецидив преступлений. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого: полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, молодой возраст, состояние здоровья, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    АИ, как понять приговор суда: 2 года лишения свободы с испытательным сроком в 3 года? Ничего не напутали?

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