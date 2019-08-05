Благовещенец угнал машину, чтобы добраться на ней до дома

Два года лишения свободы с испытательным сроком в 3 года получил благовещенец, угнавший автомобиль, чтобы доехать на нем домой. Угон автомобиля Nissan мужчина совершил в октябре 2018 года на улице Белогорской в Благовещенске. Двери авто были не заперты.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и без исследования доказательств.

Ранее мужчина уже был судим. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, суд признал рецидив преступлений. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого: полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, молодой возраст, состояние здоровья, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.