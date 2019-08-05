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сегодня, 15:59 0

Большинство опрошенных на Амур.инфо против сухого закона во время ЧС

Большинство опрошенных на Амур.инфо против сухого закона во время ЧС
Фото: pixabay.com

На Амур.инфо завершилось голосование, посвященное введению запрета на алкоголь в период ЧС. Свои мнения на этот счет выразили 1 286 человек. С большой разницей перевесили ответы категории «нет» – большинство опрошенных не поддерживают запрет на продажу спиртного в период ЧС.

На вопрос «Считаете ли вы запрет на продажу алкоголя в период ЧС необходимой мерой?» утвердительно ответили 365 человек, отрицательный ответ дали 790 человек.

Среди тех, кто положительно оценивает введение сухого закона во время ЧС, голоса распределились следующим образом. «Да, это уменьшит риск возникновения несчастных случаев, преступность снизится», – уверен 251 респондент (19,5 % от общего количества опрошенных). «Да, люди не потратят бюджетные выплаты на алкоголь», – считают 89 человек (6,9 %). «Да, амурчане станут меньше пить», – фантазируют 25 участников опроса (1,9 %).

Те же, кто уверен, что запрещать продажу спиртного во время ЧС не нужно, выбрали такие варианты. «Нет, запрет не повлияет на ситуацию», – считают 455 человек (35,4 %). «Нет, вырастут продажи нелегальных спиртных напитков и самогона», – предсказывают 272 опрошенных (21,2 %). «Нет, возрастет количество отравлений от некачественного алкоголя», – такой вариант выбрали 63 респондента (4,9 %).

127 человек тема опроса не затронула: 80 опрошенных (6,2 %) сообщили, что вообще не пьют. Еще 47 человека (3,7 %) не стали распространяться о своих привычках, а просто отметили вариант «Мне все равно».

Строку «Другой вариант» выбрали 4 человека (0,3 %). И вот что они написали: «Зачем вообще нужен алкоголь?» ; «Нет. Люди сами должны решать, когда и что им покупать»; «Бред! Не теми вопросами занимается правительство области!»; «Да. Если бы еще запрет распространялся на круглосуточные алкобары. Они считаются предприятиями общественного питания, поэтому торгуют всегда, когда другим нельзя».

Тем временем на Амур.инфо началось новое голосование – и снова про ЧС. «Как вы относитесь к идее узаконить обязательную эвакуацию во время ЧС?» – на этот вопрос читатели могут отвечать до 14 августа включительно.

Как вы относитесь к идее узаконить обязательную эвакуацию во время ЧС?

За, люди в стрессовой ситуации сами не могут объективно оценить степень риска

За, оставаясь на месте, люди рискуют жизнью

За, из-за оставшихся спасатели рискуют своей жизнью

За, это затратно доставлять людям провизию и воду

За, это поможет спасателям и властям сосредоточить силы на решении других задач

Против, так как это развяжет руки мародерам

Против, так как люди не хотят бросать своих животных

Против, не устраивают условия, предоставляемые в ПВР

Против, пусть люди пишут официальный отказ и обеспечивают себя самостоятельно

Против, так как обязательная эвакуация – это нереально

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