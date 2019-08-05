Убитый в Райчихинске военнослужащий умер на руках у подруги: подробности трагедии

Стали известны некоторые подробности трагедии, которая разыгралась в Райчихинске в ночь со 2 на 3 августа. Там возле кафе убили 19-летнего военнослужащего, который отдыхал в заведении с компанией. Его подруга рассказала, с чего начался конфликт между молодыми людьми.

По словам девушки, Андрея незадолго до убийства спровоцировала компания мужчин, которая приехала к кафе уже в подпитии. Горожанка говорит, что в заведение они не входили, а находились рядом.

«Конфликт произошел не из-за девушки, как пишут, просто один из них – Антон – он был пьяный и начал грубить Андрею. Начал на матах говорить: "Что ты вылупился?" Андрей спросил: "Это ты мне сказал?" И пошло-поехало», – рассказала девушка.

По ее словам, как раз Антона Андрей и ударил первым, а затем подключился Евгений – тот самый, которого теперь подозревают в убийстве.

«Я останавливала Андрея, когда он первого Антона ударил, когда он уже упал. Я этому Жене говорила: "Не подходи, зачем ты подходишь". А он сам подходил и провоцировал его. Поэтому там на видео даже видно, что он через меня ему долбанул в первый раз. Естественно, это было все на матах. Еще на видео видно, что этого Жени где-то не было – за пределами камеры он был. Потом он подходил уже со сложенными руками. Я не имею права утверждать, но то, что руки у него были сложены, предполагаю, что у него уже там был нож», – говорит подруга погибшего.

Девушка рассказала, что на теле Андрея было пять ножевых ранений – два в области спины, два – в области живота и один – на руке. Момент убийства она не видела, так как отлучалась.

«Я пошла в туалет, а он в этот момент вышел. Там друг его стоял, может, за ним он пошел. Я вылетела на улицу, а он уже лежит. На руках у меня он хрипел, пыталась дыхание искусственное ему сделать», – поделилась горожанка воспоминаниями о событиях той ночи. Девушка говорит, что на руках у нее он и умер до приезда скорой.

У свидетелей случившегося взяли объяснения. По некоторым данным, среди отдыхавших в тот вечер в кафе был даже сотрудник ДПС не при исполнении, который также оказался свидетелем конфликта.

По факту случившегося следственный отдел по городу Райчихинску расследует уголовное дело по статье 105 части 1 «Убийство». Подозреваемый 1986 года рождения задержан. Те, кто его знают, также опровергли информацию из соцсетей, что ранее мужчина был судим. Что касается работы на шиномонтаже, по словам жителей города, мужчина не просто там работает, это его бизнес.

Видео: instagram.com/kriminal.blg/