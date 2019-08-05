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Убитый в Райчихинске военнослужащий умер на руках у подруги: подробности трагедии

Убитый в Райчихинске военнослужащий умер на руках у подруги: подробности трагедии

Стали известны некоторые подробности трагедии, которая разыгралась в Райчихинске в ночь со 2 на 3 августа. Там возле кафе убили 19-летнего военнослужащего, который отдыхал в заведении с компанией. Его подруга рассказала, с чего начался конфликт между молодыми людьми.

По словам девушки, Андрея незадолго до убийства спровоцировала компания мужчин, которая приехала к кафе уже в подпитии. Горожанка говорит, что в заведение они не входили, а находились рядом.

«Конфликт произошел не из-за девушки, как пишут, просто один из них – Антон – он был пьяный и начал грубить Андрею. Начал на матах говорить: "Что ты вылупился?" Андрей спросил: "Это ты мне сказал?" И пошло-поехало», – рассказала девушка.

По ее словам, как раз Антона Андрей и ударил первым, а затем подключился Евгений – тот самый, которого теперь подозревают в убийстве.

«Я останавливала Андрея, когда он первого Антона ударил, когда он уже упал. Я этому Жене говорила: "Не подходи, зачем ты подходишь". А он сам подходил и провоцировал его. Поэтому там на видео даже видно, что он через меня ему долбанул в первый раз. Естественно, это было все на матах. Еще на видео видно, что этого Жени где-то не было – за пределами камеры он был. Потом он подходил уже со сложенными руками. Я не имею права утверждать, но то, что руки у него были сложены, предполагаю, что у него уже там был нож», – говорит подруга погибшего.

Девушка рассказала, что на теле Андрея было пять ножевых ранений – два в области спины, два – в области живота и один – на руке. Момент убийства она не видела, так как отлучалась.

«Я пошла в туалет, а он в этот момент вышел. Там друг его стоял, может, за ним он пошел. Я вылетела на улицу, а он уже лежит. На руках у меня он хрипел, пыталась дыхание искусственное ему сделать», – поделилась горожанка воспоминаниями о событиях той ночи. Девушка говорит, что на руках у нее он и умер до приезда скорой.

У свидетелей случившегося взяли объяснения. По некоторым данным, среди отдыхавших в тот вечер в кафе был даже сотрудник ДПС не при исполнении, который также оказался свидетелем конфликта.

По факту случившегося следственный отдел по городу Райчихинску расследует уголовное дело по статье 105 части 1 «Убийство». Подозреваемый 1986 года рождения задержан. Те, кто его знают, также опровергли информацию из соцсетей, что ранее мужчина был судим. Что касается работы на шиномонтаже, по словам жителей города, мужчина не просто там работает, это его бизнес.

Видео: instagram.com/kriminal.blg/

Просмотров всего: 1985

#происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • Vagus

    Vagus
    1 час назад

    Это райчихинскДетка!

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Причем тут шиномонтаж?

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    и зачем вообще такие подробности?

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Один валит другого -кто то должен был быть победителем...Только не любой ценой...оно явно того не стоило...

  • Леденец с волосами

    Леденец с волосами
    1 час назад

    Россияне убивают друг друга с толком, с расстановкой и весьма успешно. Одни мужчины говорят неподобающие слова другим мужчинам возникает конфликт. Все это под алкашкой. И один тупо режет другого. Потом он сидит у сотрудников уголовного розыска, и единственное, что произойдет -написание "явки с повинной". Потом суд и 8 лет ( в среднем). И новые открытия в колонии в Среднебелой, у начальника колонии тамошней и фамилия соответствующая - Заблуда. Как вся их жизнь.

    Мы получаем: минус 1 мужик(убитый).

    И, по сути, минус 2 мужика (убийца).

  • Леденец с волосами

    Леденец с волосами
    1 час назад

    Да какие тут победители, Питерский. Все это беда.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    53 минуты назад

    Что за ненависть к друг другу. Леденец вам всё правильно изложил.

  • Cerg T.

    Cerg T.
    51 минута назад

    Зачем надо было быковать? Теперь герой в могилке, а его девушка будет спать с другим. Совсем ситуация не требовала мордобоя и поножовщины.

  • butterfly effect

    butterfly effect
    30 минут назад

    Момент убийства на камере не видно, зато видно что сам задирался, бодался. Малолетские разборки по-пьяни.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    23 минуты назад

    Никчёмные свидетели и дпш.ник , никто не вмешался, а могли бы спасти парня. Грёбаное стадо баранов.

  • Леденец с волосами

    Леденец с волосами
    21 минута назад

    ольга лебедева

    Никчёмные свидетели и дпш.ник , никто не вмешался, а могли бы спасти парня. Грёбаное стадо баранов.



    Все верно. Это Россия. И нет никакой надежды , что это изменится в ближайшие годы.

  • full

    full
    9 минут назад

    Убитый в Райчихинске военнослужащий умер на руках у подруги: подробности трагедии - мне одному это слух режет?

  • Tania888

    Tania888
    5 минут назад

    А при чем тут Россия??? Какая разница в какой стране ты живешь? Воспитание и образ жизни закладывается в семье. В любой стране есть такие быдло люди. Не умеющие во время остановиться. Один не смог промолчать, другой не смог пройти мимо. Как результат, оба понесли свои наказания.

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