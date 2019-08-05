Плющенко-младший на курорте делает более 100 приседаний с гантелями

Юный фигурист Александр Плющенко отдыхает в Италии вместе с родителями. Но даже в отпуске Евгений Плющенко продолжает тренировать сына, за что получил шквал критики от подписчиков.

В аккаунте шестилетнего Саши появилось новое видео, в котором мальчик делает приседание с гантелями под контролем звездного отца.

«100 приседаний с гантелями на отдыхе! А вам интересно, какие ещё упражнения я делаю за 45-минутную тренировку с папой?» – подписал видео Саша.

Подписчики отметили целеустремленность и трудолюбие юного фигуриста. «Умничка, так и нужно, а то растим вечно из парней девчонок», «А почему папа не приседает?», «Молодец!», «Вот где ещё увидишь такого целеустремленного дошкольника», – отметили подписчики.

Однако не все поддерживают такое воспитание, многие отнеслись к этому скептически: «У ребенка лето, дайте ему хоть немного отдохнуть», «Скоро он сбежит от вас и ваших тренировок. Вы уверены, что это нужно ему?», «Детство должно оставаться детством, а не бесконечными тренировками», «Пока одни дети будут рассказывать, как гуляли вместе с родителями, Саша будет рассказывать о круглосуточных тренировках».

Ранее в аккаунтах родителей появились другие видео с занятий сына на отдыхе. Большинство пользователей отметили садистские меры по отношению к ребенку. Это уже не первый случай, когда пользователи осуждают методы воспитания сына.