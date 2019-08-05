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сегодня, 15:31 0

Прокуратура помогла пострадавшей от наводнения семье получить компенсацию

Прокуратура помогла пострадавшей от наводнения семье получить компенсацию
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Прокуратура Мазановского района провела проверку по обращению от многодетной семьи, поступившему во временную приемную прокурора области. На момент ЧС члены этой семьи, в том числе четверо несовершеннолетних детей, длительное время проживали в доме, однако в установленном законом порядке зарегистрированы в нем не были.

По этой причине они лишились возможности получить меры соцподдержки.

Из-за тяжелого материального положения, возникшего вследствие утраты имущества и условий для проживания, люди не могли самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав. По результатам проверки прокурор Мазановского района направил в суд заявление об установлении юридического факта проживания семьи в зоне подтопления. Суд безотлагательно рассмотрел заявление прокурора и принял решение об его удовлетворении, которое обращено к немедленному исполнению.

В настоящее время многодетной семье предоставлены меры социальной поддержки.

Всего по результатам проверок прокурорами в интересах граждан в суды направлено 42 исковых заявления, большинство из которых рассмотрено и удовлетворено, гражданам предоставляются меры социальной поддержки, сообщает областная прокуратура.

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#закон #наводнение

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