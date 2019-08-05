Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:23 1

На севере Амурской области без осадков: прогноз погоды на 6 августа

На севере Амурской области без осадков: прогноз погоды на 6 августа
Фото: Амур.инфо

6 августа на севере Амурской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер с северо-востока, севера разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 6...11 днем – 22...27 градусов.

На юге и в центральных районах переменно облачно, в отдельных районах – слабый дождь, гроза. Скорость северного, северо-восточного ветра составит 8-13 метров в секунду. Температура ночью опустится до 12...17, днем поднимется до 20...25.

В Благовещенске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер северный северо-восточный будет дуть с скоростью 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит 15...17, днем – 20...22 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 214

#погода

распечатать


Наводнение 2019

Опасаемся за свое здоровье: один из районов Благовещенска залило нечистотами

сегодня, 15:59
Происшествия 4

Благовещенцев впечатлила ночная гроза (видео)
Наводнение 2019

Бассейн в подвале: жители благовещенской 16-этажки не могут дождаться сантехников

Общество

В Амурской области усилится ветер: прогноз погоды на 5 августа
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • NK

    NK
    1 час назад

    Черныш ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь