На севере Амурской области без осадков: прогноз погоды на 6 августа

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6 августа на севере Амурской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер с северо-востока, севера разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 6...11 днем – 22...27 градусов.

На юге и в центральных районах переменно облачно, в отдельных районах – слабый дождь, гроза. Скорость северного, северо-восточного ветра составит 8-13 метров в секунду. Температура ночью опустится до 12...17, днем поднимется до 20...25.

В Благовещенске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер северный северо-восточный будет дуть с скоростью 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит 15...17, днем – 20...22 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.