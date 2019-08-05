Кирилл Демин из Свободного взял золото на музыкальном конкурсе в Пекине

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Амурчанин Кирилл Демин выиграл золотую медаль на международном музыкальном конкурсе в Китае. С 19 по 20 мая в китайском городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян прошел конкурс исполнителей произведений на музыкальных инструментах среди детей и молодежи. Россию в нем представил выпускник свободненской Детской школы искусств.

Кирилл выступал в возрастной категории 16-18 лет по классу «саксофон» и занял первое место. Участников, занявших первые места в своих классах, жюри пригласило в Пекин для участия в финале. Он проходил с 23 по 26 июля.

Вместе с концертмейстером Анастасией Ромашкиной Кирилл исполнил произведение «Вальс» композитора Петренко и завоевал золотую медаль.

Музыкальный конкурс в Китае проводится 19-й год подряд. В этот раз он собрал несколько сотен участников.

«Я еще не осознал, если честно. Конечно, приятно. В Хэйхэ мы надеялись на победу. А в Пекине – даже и не думали, столько ребят серьезных приехало. Какое-нибудь место ожидали, но не так, чтобы золотая медаль», – рассказал преподаватель Кирилла Анатолий Лобода.

Музыкой Кирилл Демин занимается около 6 лет. Юноша окончил школу и планирует поступить в Амурский областной музыкальный колледж в Благовещенске.