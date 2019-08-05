После звонка мошенника амурчанка осталась без денег и с кредитом

В дежурную часть полиции Ивановского района обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что телефонному мошеннику удалось выманить у нее почти 77 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что в феврале 2019 года амурчанка купила биодобавки через интернет. В июле женщине позвонил неизвестный. Назвавшись следователем, он сообщил, что продавцы, у которых она купила БАДы, – мошенники. Также звонивший пояснил, что женщина может написать исковое заявление о возмещении ей причиненного морального и материального ущерба.

Амурчанка согласилась и под диктовку написала заявление, которое хотела отправить по почте. На следующий день позвонил якобы ее «адвокат» и попросил перевести на канцелярские расходы некоторую сумму. Женщина согласилась и перевела деньги на указанный злоумышленником счет. На следующий день ей снова позвонили, попросили перевести на электронный кошелек государственную пошлину в размере 73 тысячи рублей. Оформив кредит и получив деньги, амурчанка перевела деньги злоумышленникам. После этого был еще звонок потерпевшей. На этот раз звонивший просил оплатить медицинское освидетельствование. Только после этого женщина поняла, что имеет дело со злоумышленниками, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила около 77 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Полиция напоминает: нельзя доверять незнакомцам, обещающим большие компенсации и требующим за них различные платежи. «Не переводите на указанные ими счета свои денежные средства! В случае совершения в отношении вас мошеннических действий незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефонам 02 или 102 с мобильного», – напоминает амурское управление МВД РФ.