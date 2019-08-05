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сегодня, 14:40 1

Мэра Тынды поблагодарили за организацию празднования юбилея БАМа

Мэра Тынды поблагодарили за организацию празднования юбилея БАМа
Фото: @tynda_info

Начальник Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Николай Маклыгин поблагодарил мэра Тынды Марину Михайлову за «существенный вклад в организацию праздника, посвященного 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали». Юбилей БАМа отпраздновали 7 июля.

Глава дороги отметил, что Марина Валентиновна сплотила в единую команду власть, бизнес и всех жителей города Тынды, что позволило провести юбилейные торжества на высшем уровне. Благодарственный адрес градоначальнику в День железнодорожника вручил заместитель начальника ДВЖД по территориальному управлению Александр Бугера.

По территории Приамурья проходит 1,5 тысячи километров магистрали. В населенных пунктах, расположенных в зоне БАМа, живут почти 18 тысяч человек.

В 2019 году инвестиции в Байкало-Амурскую магистраль составят несколько десятков миллиардов рублей. Средства направят и на социальное развитие: строительство нового жилья, возведение и ремонт школ, культурных и спортивных объектов.

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Комментарии
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  • Балатон

    Балатон
    2 часа назад

    молодец красная Марина!

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