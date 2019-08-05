Мэра Тынды поблагодарили за организацию празднования юбилея БАМа
Начальник Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Николай Маклыгин поблагодарил мэра Тынды Марину Михайлову за «существенный вклад в организацию праздника, посвященного 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали». Юбилей БАМа отпраздновали 7 июля.
Глава дороги отметил, что Марина Валентиновна сплотила в единую команду власть, бизнес и всех жителей города Тынды, что позволило провести юбилейные торжества на высшем уровне. Благодарственный адрес градоначальнику в День железнодорожника вручил заместитель начальника ДВЖД по территориальному управлению Александр Бугера.
По территории Приамурья проходит 1,5 тысячи километров магистрали. В населенных пунктах, расположенных в зоне БАМа, живут почти 18 тысяч человек.
В 2019 году инвестиции в Байкало-Амурскую магистраль составят несколько десятков миллиардов рублей. Средства направят и на социальное развитие: строительство нового жилья, возведение и ремонт школ, культурных и спортивных объектов.
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