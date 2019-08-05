Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
Девушка смогла доказать измену своего парня Кейтрика Денсона после того, как внимательно изучил фотографию своего парня. Изменника выдал журнал на заднем плане.
Кени Хайес увидела снимок любимого с девушкой, когда листала раздел «Интересное» в одной из социальных сетей. Когда она показала снимок Кейтрику и попросила прояснить ситуацию, он заявил, что это снимок 2017 года со знакомой, тогда он еще не был в отношениях с этой девушкой. Однако Кени провела свое мини-расследование вместе с подписчиками. Они увеличили фотографию и обнаружили, что на заднем фоне стоит журнал Houstonia, выпущенный в феврале 2019 года.
Кроме того, эту публикацию прокомментировала девушка, с которой был запечатлен Денсон. Она призналась, что рассталась с ним, но недавно они снова созвонились. «Я сказала, что не хочу с ним больше быть. Он ответил, что гуляет с кем-то, но я не думала, что он в отношениях», – прокомментировала фото девушка.
Она также прислала Хайес чек-доказательство, на котором было имя парня, чтобы та потом могла показать его Денсону, сообщает «Лента.ру».
Пользователи сети удивлялись внимательности других юзеров. «Сколько эпизодов сериала "Закон и порядок" нужно было посмотреть, чтобы определять дату фото по журналу?», «Полиции надо рассказывать о своих делах в Twitter», «Пора открывать новые курсы по изучению фотографий для раскрытия преступлений», «Шерлок 21 века».
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