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сегодня, 14:27 0

Более 20 пунктов по сбору помощи пострадавшим работает в Приамурье

Более 20 пунктов по сбору помощи пострадавшим работает в Приамурье
Фото: правительство Амурской области

В Амурской области с 3 августа работает единая горячая телефонная линия для пострадавших от паводка. По телефону 112 граждан проконсультируют по получению социальных выплат из регионального бюджета.

Ежедневно с 7:00 до 21:00 на телефоне дежурят специалисты министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, а также министерства социальной защиты населения. Только за первые сутки на линию поступило 472 звонка.

Под руководством минсоцзащиты организована единая система сбора вещей для пострадавших. Для этого в области открыт 21 пункт. Принимаются только новые вещи. По общим вопросам сбора вещей для пострадавших в министерстве работает телефонная линия: 8 (4162) 200-213.

Людям с пострадавших территорий требуются:

– нижнее белье: мужское, женское, детское;

– женские, мужские, детские чулочно-носочные изделия;

– обувь мужская, женская, детская демисезонная, зимняя;

– легкая и тёплая одежда для детей и взрослых;

– новое (упакованное) постельное белье, одеяла, подушки, пледы, матрасы, полотенца;

– средства личной гигиены, бытовая химия – шампуни, мыло, зубная паста, зубные щетки, расчески и т. д.;

– верхняя одежда для детей и взрослых;

– школьная форма, сумки, рюкзаки, ранцы;

– канцелярские товары (ручки, блокноты, конверты, тетради, скотч и пр.);

– бытовая техника в рабочем состоянии;

– столовые приборы и кухонные принадлежности.

Информация о пунктах сбора гуманитарной помощи

№ пп

Полное наименование учреждения

Фактический адрес учреждения

Ф.И.О, контактный телефон ответственного

г. Благовещенск

1

ГАУ АО "Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения "Доброта"

г. Благовещенск,

ул. Рабочая, 95, актовый зал

Козырева Светлана Викторовна, тел. 8 (4162) 44-01-75

г. Белогорск, Белогорский район

2

ГБУ АО "Белогорский КЦСОН"

г. Белогорск, ул. Зелёная, 1К

Гнатышина Наталья Николаевна, тел. 8 (41641) 5-70-63

г. Зея, Зейский район

3

ГБУ АО "Зейский КЦСОН "Родник"

г. Зея, ул. Октябрьская, 7

Зырянова Евгения Олеговна, тел. 89638190065, 8 (41658)2-47-36, 2-49-53

г. Райчихинск, пгт Прогресс

4

ГКУ АО – управление социальной защиты населения по г. Райчихинск пгт Прогресс

г. Райчихинск, ул. Победы, 19, каб. 206

Мазуренко Нина Александровна - начальник отдела социальной помощи семье и детям, тел. 8 (41647) 2-22-75

г. Свободный, Свободненский район, ЗАТО Циолковский

5

ГБУ АО "Свободненский комплексный центр социального обслуживания населения "Лада"

г. Свободный,

ул. Орджоникидзе, 50

Быковская Анна Борисовна - заместитель директора, тел. 8 (41643) 5-72-60

г. Тында, Тындинский район

6

Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта администрации Тынды

г. Тында, ул. Амурская, 20А

Сотрудники учреждения

г. Шимановск, Шимановский район

7

Администрация Шимановского района

г. Шимановск, ул. Красноармейская, 27

Сотрудники учреждения

8

Городское движение волонтеров

Микрорайон 2, д. 57

Сотрудники учреждения

9

Приемная "Единой России"

Шимановск, ул. Орджоникидзе, 1

Сотрудники учреждения

Архаринский район

10

ГБУ АО "Архаринский комплексный центр социального обслуживания населения"

п. Архара,

ул. Привокзальная, 17, 1 этаж, каб. 26 (круглосуточно)

Скубо Ольга Сергеевна, тел. 8 (41648) 21-0-00, 22-3-51, 89098176440

Бурейский район

11

ГКУ АО - управление социальной защиты населения по Бурейскому району

п. Новобурейский, ул. Горького, 20, каб. 7

Ельчина Елена Витальевна, тел. 8(41634)22-4-21

Ивановский район

12

ГКУ АО - управление социальной защиты населения по Ивановскому району

с. Ивановка, ул. Ленина, д. 152

Шитикова Марина Васильевна, тел. 8 (41649)551-115, 89098181129

13

ГАУ АО "Ивановский КЦСОН"

с. Ивановка, ул. Кирова, д. 54

Еретнова Ольга Валентиновна, тел. 8 (41649) 52-307, 89145692143

Магдагачинский район

14

ГБУ АО "Магдагачинский комплексный центр социального обслуживания населения "Гармония"

п. Магдагачи,

ул. Ленина, 19

Михалкина В.А.- специалист по социальной работе отделения социальной помощи семье и детям, тел. 8 (41653) 59088, 89244459088

Мазановский район

15

ГКУ АО – управление социальной защиты населения по Мазановскому району

с. Новокиевский Увал, ул. Советская, 13

Федулова Юлия Анатольевна- начальник отдела социльной помощи семье и детям, тел. 8 (41644) 21-9-67

Михайловский район

16

ГКУ АО - управление социальной защиты населения по Михайловскому району

с. Поярково, ул. Ленина, 85 (дом культуры), ул. Гагарина, 12, 1-2 этаж (УСЗН)

Высоцкая Кира Владимировна-главный специалист, Мироненко Татьяна Юрьевна-ведущий специалист, тел. 8 (41637) 4-20-40, 4-18-96, 4-16-13; Степанишна Татьяна Викторовна, тел. 89619569712

17

ГАУ АУ "Поярковский КЦСОН"

с. Поярково, ул. Ленина, 85 (дом культуры), ул. Гагарина, 12, 1-2 этаж (УСЗН)

Октябрьский район

18

ГКУ АО – управление социальной защиты населения по Октябрьскому району

с. Екатеринославка,

ул. Новая, 20

Сёмина Ольга Яковлевна-начальник управления, тел. 89622837594, 8 (41652)22-4-61, 22-7-77

Сковородинский район

19

Администрация Сковородинского района

г. Сковородино, ул. Победы, д 33

Сотрудники учреждения

Селемджинский район

20

ГКУ АО - управление социальной защиты населения по Селемджинскому району

п. Экимчан,

пер. Пионерский, 5

Гребенюк Татьяна Николаевна-главный специалист УСЗН, 8 (41646) 21-4-40

Тамбовский район

21

ГАУ АО "Тамбовский КЦСОН"

с. Тамбовка, ул. Калининская, 66

Матуль Оксана Анатольевна, тел. 8 (41638)21-8-63

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#наводнение #соцзащита

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