Более 20 пунктов по сбору помощи пострадавшим работает в Приамурье
В Амурской области с 3 августа работает единая горячая телефонная линия для пострадавших от паводка. По телефону 112 граждан проконсультируют по получению социальных выплат из регионального бюджета.
Ежедневно с 7:00 до 21:00 на телефоне дежурят специалисты министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, а также министерства социальной защиты населения. Только за первые сутки на линию поступило 472 звонка.
Под руководством минсоцзащиты организована единая система сбора вещей для пострадавших. Для этого в области открыт 21 пункт. Принимаются только новые вещи. По общим вопросам сбора вещей для пострадавших в министерстве работает телефонная линия: 8 (4162) 200-213.
Людям с пострадавших территорий требуются:
– нижнее белье: мужское, женское, детское;
– женские, мужские, детские чулочно-носочные изделия;
– обувь мужская, женская, детская демисезонная, зимняя;
– легкая и тёплая одежда для детей и взрослых;
– новое (упакованное) постельное белье, одеяла, подушки, пледы, матрасы, полотенца;
– средства личной гигиены, бытовая химия – шампуни, мыло, зубная паста, зубные щетки, расчески и т. д.;
– верхняя одежда для детей и взрослых;
– школьная форма, сумки, рюкзаки, ранцы;
– канцелярские товары (ручки, блокноты, конверты, тетради, скотч и пр.);
– бытовая техника в рабочем состоянии;
– столовые приборы и кухонные принадлежности.
Информация о пунктах сбора гуманитарной помощи
|
№ пп
|
Полное наименование учреждения
|
Фактический адрес учреждения
|
Ф.И.О, контактный телефон ответственного
|
г. Благовещенск
|
1
|
ГАУ АО "Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения "Доброта"
|
г. Благовещенск,
ул. Рабочая, 95, актовый зал
|
Козырева Светлана Викторовна, тел. 8 (4162) 44-01-75
|
г. Белогорск, Белогорский район
|
2
|
ГБУ АО "Белогорский КЦСОН"
|
г. Белогорск, ул. Зелёная, 1К
|
Гнатышина Наталья Николаевна, тел. 8 (41641) 5-70-63
|
г. Зея, Зейский район
|
3
|
ГБУ АО "Зейский КЦСОН "Родник"
|
г. Зея, ул. Октябрьская, 7
|
Зырянова Евгения Олеговна, тел. 89638190065, 8 (41658)2-47-36, 2-49-53
|
г. Райчихинск, пгт Прогресс
|
4
|
ГКУ АО – управление социальной защиты населения по г. Райчихинск пгт Прогресс
|
г. Райчихинск, ул. Победы, 19, каб. 206
|
Мазуренко Нина Александровна - начальник отдела социальной помощи семье и детям, тел. 8 (41647) 2-22-75
|
г. Свободный, Свободненский район, ЗАТО Циолковский
|
5
|
ГБУ АО "Свободненский комплексный центр социального обслуживания населения "Лада"
|
г. Свободный,
ул. Орджоникидзе, 50
|
Быковская Анна Борисовна - заместитель директора, тел. 8 (41643) 5-72-60
|
г. Тында, Тындинский район
|
6
|
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта администрации Тынды
|
г. Тында, ул. Амурская, 20А
|
Сотрудники учреждения
|
г. Шимановск, Шимановский район
|
7
|
Администрация Шимановского района
|
г. Шимановск, ул. Красноармейская, 27
|
Сотрудники учреждения
|
8
|
Городское движение волонтеров
|
Микрорайон 2, д. 57
|
Сотрудники учреждения
|
9
|
Приемная "Единой России"
|
Шимановск, ул. Орджоникидзе, 1
|
Сотрудники учреждения
|
Архаринский район
|
10
|
ГБУ АО "Архаринский комплексный центр социального обслуживания населения"
|
п. Архара,
ул. Привокзальная, 17, 1 этаж, каб. 26 (круглосуточно)
|
Скубо Ольга Сергеевна, тел. 8 (41648) 21-0-00, 22-3-51, 89098176440
|
Бурейский район
|
11
|
ГКУ АО - управление социальной защиты населения по Бурейскому району
|
п. Новобурейский, ул. Горького, 20, каб. 7
|
Ельчина Елена Витальевна, тел. 8(41634)22-4-21
|
Ивановский район
|
12
|
ГКУ АО - управление социальной защиты населения по Ивановскому району
|
с. Ивановка, ул. Ленина, д. 152
|
Шитикова Марина Васильевна, тел. 8 (41649)551-115, 89098181129
|
13
|
ГАУ АО "Ивановский КЦСОН"
|
с. Ивановка, ул. Кирова, д. 54
|
Еретнова Ольга Валентиновна, тел. 8 (41649) 52-307, 89145692143
|
Магдагачинский район
|
14
|
ГБУ АО "Магдагачинский комплексный центр социального обслуживания населения "Гармония"
|
п. Магдагачи,
ул. Ленина, 19
|
Михалкина В.А.- специалист по социальной работе отделения социальной помощи семье и детям, тел. 8 (41653) 59088, 89244459088
|
Мазановский район
|
15
|
ГКУ АО – управление социальной защиты населения по Мазановскому району
|
с. Новокиевский Увал, ул. Советская, 13
|
Федулова Юлия Анатольевна- начальник отдела социльной помощи семье и детям, тел. 8 (41644) 21-9-67
|
Михайловский район
|
16
|
ГКУ АО - управление социальной защиты населения по Михайловскому району
|
с. Поярково, ул. Ленина, 85 (дом культуры), ул. Гагарина, 12, 1-2 этаж (УСЗН)
|
Высоцкая Кира Владимировна-главный специалист, Мироненко Татьяна Юрьевна-ведущий специалист, тел. 8 (41637) 4-20-40, 4-18-96, 4-16-13; Степанишна Татьяна Викторовна, тел. 89619569712
|
17
|
ГАУ АУ "Поярковский КЦСОН"
|
с. Поярково, ул. Ленина, 85 (дом культуры), ул. Гагарина, 12, 1-2 этаж (УСЗН)
|
Октябрьский район
|
18
|
ГКУ АО – управление социальной защиты населения по Октябрьскому району
|
с. Екатеринославка,
ул. Новая, 20
|
Сёмина Ольга Яковлевна-начальник управления, тел. 89622837594, 8 (41652)22-4-61, 22-7-77
|
Сковородинский район
|
19
|
Администрация Сковородинского района
|
г. Сковородино, ул. Победы, д 33
|
Сотрудники учреждения
|
Селемджинский район
|
20
|
ГКУ АО - управление социальной защиты населения по Селемджинскому району
|
п. Экимчан,
пер. Пионерский, 5
|
Гребенюк Татьяна Николаевна-главный специалист УСЗН, 8 (41646) 21-4-40
|
Тамбовский район
|
21
|
ГАУ АО "Тамбовский КЦСОН"
|
с. Тамбовка, ул. Калининская, 66
|
Матуль Оксана Анатольевна, тел. 8 (41638)21-8-63
Просмотров всего: 27