Более 20 пунктов по сбору помощи пострадавшим работает в Приамурье

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области с 3 августа работает единая горячая телефонная линия для пострадавших от паводка. По телефону 112 граждан проконсультируют по получению социальных выплат из регионального бюджета.

Ежедневно с 7:00 до 21:00 на телефоне дежурят специалисты министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, а также министерства социальной защиты населения. Только за первые сутки на линию поступило 472 звонка.

Под руководством минсоцзащиты организована единая система сбора вещей для пострадавших. Для этого в области открыт 21 пункт. Принимаются только новые вещи. По общим вопросам сбора вещей для пострадавших в министерстве работает телефонная линия: 8 (4162) 200-213.



Людям с пострадавших территорий требуются:

– нижнее белье: мужское, женское, детское;



– женские, мужские, детские чулочно-носочные изделия;



– обувь мужская, женская, детская демисезонная, зимняя;



– легкая и тёплая одежда для детей и взрослых;



– новое (упакованное) постельное белье, одеяла, подушки, пледы, матрасы, полотенца;



– средства личной гигиены, бытовая химия – шампуни, мыло, зубная паста, зубные щетки, расчески и т. д.;



– верхняя одежда для детей и взрослых;



– школьная форма, сумки, рюкзаки, ранцы;



– канцелярские товары (ручки, блокноты, конверты, тетради, скотч и пр.);



– бытовая техника в рабочем состоянии;



– столовые приборы и кухонные принадлежности.

Информация о пунктах сбора гуманитарной помощи