В Благовещенске начались продажи билетов на спектакли «Амурской осени»

Так, в ОКЦ продают билеты на спектакль «Авантюристы поневоле» с Павлом Прилучным, Раисой Рязановой, Агатой Муцениеце и Александром Моховым. Комедию покажут 21 сентября в 19:00. Стоимость билетов: 2 000, 2 500 и 3 000 рублей.

В областной филармонии в продажу поступили билеты сразу на пять спектаклей: «Спасти рядового Гамлета» с Юрием Стояновым (стоимость билетов составляет от 500 до 2 500 рублей); «Идеальный свидетель» с Андреем Ильиным (стоимость билетов от 500 до 2 500 рублей); «Случайное танго» с Дмитрием Миллером (стоимость билетов от 1 000 до 2 500 рублей); «Однажды в Италии» с Владом Канопка (стоимость билетов от от 1 000 до 2 500 рублей); «Мужской аромат» с Даниилом Страховым (стоимость билета от 1 000 до 2 500 рублей).

«Амурская осень» в этот раз будет посвящена Году театра и 70-летию дипломатических отношений между Россией и Китаем. На сегодняшний день в театральной конкурсной программе 10 спектаклей.