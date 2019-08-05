В Благовещенске действует соцгостиница для пожилых людей

Платная услуга «Социальная гостиница временного пребывания граждан пожилого возраста» в Благовещенском доме ветеранов существует с 2017 года. Именно туда могут обратиться пожилые люди, которые испытывают временные трудности с жильем.

Что является основанием для заселения и как попасть в соцгостиницу, корреспонденту Амур.инфо рассказала директор дома «Ветеран» Марина Штыкун.

– Как появилась социальная гостиница для пожилых людей?

– Идея предоставления платной услуги по временному пребыванию граждан пожилого возраста назрела давно. Пожилые люди – это быстро растущая социально-демографическая группа, составляющая пятую часть населения страны. Такая ситуация характерна и для Амурской области. Во многих семьях, где проживают пожилые люди, часто возникает вопрос: «Кто присмотрит за пожилым родственником, если ремонт в квартире? На кого оставить, если командировка или отпуск?». Соцгостиница решает эти вопросы. Иногда переезд в гостиницу помогает снизить социальную напряженность в семьях, предотвращает жестокое обращение со стороны членов семьи, оказывает психологическую поддержку пожилым людям.

– Какие критерии есть, чтобы человек мог прийти в социальную гостиницу?

– Во-первых, это должен быть пожилой человек – женщины от 55, мужчины от 60 лет. Во-вторых, должна быть способность к самообслуживанию, то есть человек должен передвигаться, простые гигиенические процедуры самостоятельно проводить – у нас нет медперсонала, который осуществляет уход за лежачими больными. И мы обязательно берем медицинское заключение у психиатра и нарколога, необходимые основные анализы. Что касается обстоятельств переезда, у каждого они свои, мы готовы к этому, бывают жизненные трудности такие, что некуда податься.

– Насколько благоустроена гостиница?

– Это два двухместных номера, они максимально приближены к домашним условиям. В двух комнатах размещены четыре удобные кровати, телевизоры, мебельная стенка, холодильник и микроволновая печь, а также оборудованы обеденные зоны со всеми необходимыми кухонными принадлежностями.

Комнаты для проживания оборудованы тревожными кнопками и внутренней телефонной связью, сигнал которых выводится на круглосуточный диспетчерский пункт. Неподалеку есть комната отдыха и библиотека. Рядом располагается медицинский пункт. Сотрудники учреждения стараются создать все условия для комфортного пребывания.

– Как часто есть постояльцы в социальной гостинице?

– Постоянно живут у нас гости. Услуга пользуется популярностью, бабушки и дедушки здесь отдыхают, общаются друг с другом. К тому же есть возможность организации трехразового горячего питания.

– Сколько по времени пожилой человек может находиться в социальной гостинице?

– По-разному бывает, обычно – месяц. Был как-то случай, что полгода жил у нас человек, но это исключительные обстоятельства были.

– Услуга платная. Насколько это дорого?

– 450 рублей в сутки – это минимальный тариф, питание оплачивается отдельно.

– Расскажите, кто, как правило, к вам обращается и при каких обстоятельствах?

– В основном это пожилые люди, родственники которых уезжают в отпуск, в командировку либо единственный родственник ложится в больницу, а за бабушкой или дедушкой нужно присмотреть. За это время мы стараемся избавить их от одиночества, окружить заботой. Специалисты, если у наших постояльцев есть желание, вместе гуляют, читают книги, знакомят с нашими жителями, в общем, избавляют от одиночества и возвращают интерес к жизни. Многие возвращаются к нам повторно. Еще есть категория постояльцев – пожилые люди, которые приезжают из северных районов, например, подготовиться к малотравматичной операции – и тоже у нас останавливаются.

С июля 2017 года услугой «Социальная гостиница временного пребывания граждан пожилого возраста» воспользовался 61 человек:

– в 2017 году – 22 человека,

– в 2018 году – 18 человек,

– за первое полугодие 2019 года – 21 человек.

– Куда надо обращаться тем, кому необходима социальная гостиница для пожилых?

– Улица Зейская, 319, или по телефону 33-63-22.