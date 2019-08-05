Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:56 0

5 августа 12 часов: уровень воды в реках Амурской области

5 августа 12 часов: уровень воды в реках Амурской области
Фото: Амур.инфо

В 41 населенном пункте Амурской области остаются подтопленными 54 частных жилых дома – на 38 меньше, чем в воскресенье. Также подтоплены 1 110 придворовых территорий.

Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2 394 человека, в том числе 824 ребенка, в пунктах временного размещения остаются 229 человек, из них 83 ребенка, у родственников расселены 2 165 человек, в том числе 743 ребенка.

Уровень воды в реках Приамурья на 12:00 5 августа

Река

Пост

Факт. уровень

Динамика за сутки

Пойма

НГЯ

ОГЯ

Уровень 2013

Уровень

2019

Амур

Игнашино

8:00 152

+8

Амур

Джалинда

8:00 206

+1

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 211

+3

600

700

800

683

Амур

Кумара

-

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 264

+2

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 484

-29

510

700

800

822

517

Амур

Гродеково

8:00 812

-28

730

1050

1100

1144

841

Амур

Константиновка

8:00 653

12:00 648

-6

-5 за 4 ч

500

700

950

924

659

Амур

Поярково

8:00 610

12:00 610

+13

0 за 4 ч

580

650

750

833

Амур

Иннокентьевка

8:00 879

12:00 883

+24

+4 за 4 ч

640

850

930

1083

Зея

Мазаново

8:00 352

-6

450

550

620

707

731

Зея

Суражевка

8:00 450

-56

500

650

700

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 759

-57

780

900

970

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 690

12:00 676

-55

-14 за 4 ч

560

660

730

819

767

Зея

Благовещенск

8:00 526

12:00 516

-32

-10 за 4 ч

450

600

720

819

561

Томь

Воскресеновка

8:00 606

12:00 609

+10

+3 за 4 ч

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 397

12:00 400

-5

+3 за 4 ч

300

350

400

в 2016 428

444

Томь

Светиловка

8:00 709

12:00 707

-12

-2 за 4 ч

Селемджа

Экимчан

8:00 68

-44

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 160

-37

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 509

12:00 510

+39

+1 за 4 ч

450

650

700

656

805

Селемджа

Богословка

8:00 566

12:00 573

+33

+7 за 4 ч

580

600

700

747

937

Бысса

Февральск

8:00 275

-2

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 280

480

-

-

Пр.Уркан

Ивановка

8:00 300

-6

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 499

-2

500

650

800

Архара

Аркадьевка

8:00 180

-42

220

350

500

Завитая

Михайловка

8:00 293

12:00 294

-3

+1 за 4 ч

180

300

350

Просмотров всего: 1225

#наводнение #происшествия

распечатать


Наводнение 2019

Более 20 пунктов по сбору помощи пострадавшим работает в Приамурье

сегодня, 14:27
Общество

В Амурской области приступили к дезинфекции районов, освобожденных от большой воды (видео)
Происшествия

Родственники 22-летнего жителя Зеи просят помощи в его розыске
Наводнение 2019 1

За сутки в Благовещенске оказались подтоплены более 200 придворовых территорий
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь