5 августа 12 часов: уровень воды в реках Амурской области
В 41 населенном пункте Амурской области остаются подтопленными 54 частных жилых дома – на 38 меньше, чем в воскресенье. Также подтоплены 1 110 придворовых территорий.
Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2 394 человека, в том числе 824 ребенка, в пунктах временного размещения остаются 229 человек, из них 83 ребенка, у родственников расселены 2 165 человек, в том числе 743 ребенка.
Уровень воды в реках Приамурья на 12:00 5 августа
|
Река
|
Пост
|
Факт. уровень
|
Динамика за сутки
|
Пойма
|
НГЯ
|
ОГЯ
|
Уровень 2013
|
Уровень
2019
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 152
|
+8
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 206
|
+1
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 211
|
+3
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
-
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 264
|
+2
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 484
|
-29
|
510
|
700
|
800
|
822
|
517
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 812
|
-28
|
730
|
1050
|
1100
|
1144
|
841
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 653
12:00 648
|
-6
-5 за 4 ч
|
500
|
700
|
950
|
924
|
659
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 610
12:00 610
|
+13
0 за 4 ч
|
580
|
650
|
750
|
833
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 879
12:00 883
|
+24
+4 за 4 ч
|
640
|
850
|
930
|
1083
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 352
|
-6
|
450
|
550
|
620
|
707
|
731
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 450
|
-56
|
500
|
650
|
700
|
812
|
778
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 759
|
-57
|
780
|
900
|
970
|
1052
|
1015
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 690
12:00 676
|
-55
-14 за 4 ч
|
560
|
660
|
730
|
819
|
767
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 526
12:00 516
|
-32
-10 за 4 ч
|
450
|
600
|
720
|
819
|
561
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 606
12:00 609
|
+10
+3 за 4 ч
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 397
12:00 400
|
-5
+3 за 4 ч
|
300
|
350
|
400
|
в 2016 428
|
444
|
Томь
|
Светиловка
|
8:00 709
12:00 707
|
-12
-2 за 4 ч
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 68
|
-44
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 160
|
-37
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 509
12:00 510
|
+39
+1 за 4 ч
|
450
|
650
|
700
|
656
|
805
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 566
12:00 573
|
+33
+7 за 4 ч
|
580
|
600
|
700
|
747
|
937
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 275
|
-2
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 280
|
480
|
-
|
-
|
Пр.Уркан
|
Ивановка
|
8:00 300
|
-6
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 499
|
-2
|
500
|
650
|
800
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 180
|
-42
|
220
|
350
|
500
|
Завитая
|
Михайловка
|
8:00 293
12:00 294
|
-3
+1 за 4 ч
|
180
|
300
|
350
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