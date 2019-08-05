Из-за дорожных работ несколько автобусов в Благовещенске изменят схему движения

В Благовещенске из-за ремонтных работ с 7 августа изменится движение нескольких автобусов. Это коснется маршрутов № 4, 9, 11, 30, 31, 24, 25, 31, 44 и К. Администрация города просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные пути движения.

С 7 по 11 августа в связи с проведением ремонтных работ на перекрестке улиц Ленина и Шимановского движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме:

№ 4, 9, 11, 30, 31 и К: улицы Ленина – Трудовая – Зейская – 50-летия Октября – далее по маршруту;

№ 28: Театральная – Ленина – Трудовая – Зейская – 50-летия Октября – далее по маршруту.

С 7 по 20 августа будет перекрыта улица Амурская между Пушкина и Партизанской. Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме:

№ 24: Амурская – Пушкина – Горького – далее по маршруту;

№ 25: Горького – Пушкина – Амурская – далее по маршруту;

№ 31: Горького – Партизанская – Амурская – Первомайская – далее по маршруту в обоих направлениях;

№ 44: Первомайская – Амурская – Партизанская – Зейская – Чайковского – Амурская – далее по маршруту, сообщает мэрия.