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сегодня, 12:03 0

В Амурской области приступили к дезинфекции районов, освобожденных от большой воды (видео)

В Амурской области приступили к дезинфекции районов, освобожденных от большой воды (видео)

Две колонны специальной техники от воинской части радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ВВО начали дезинфекцию районов, которые уже освободились от большой воды. Работы по ликвидации последствий паводка с применением сил и средств РХБ защиты начались в минувшее воскресенье, 4 августа.

Военные прибыли в село Мазаново. Уже обработано дезинфекционным раствором около 10 километров подъездных дорог к селу и около 30 жилых домов и придворовых территорий. Всего в работах задействовано 20 военнослужащих ВВО и 10 единиц специальной техники – АРС-14-КМ.

Кроме того, еще 30 военнослужащих подразделений РХБ защиты ВВО и 15 единиц техники прибыли в село Угловое для проведения специальной обработки дорог, жилых домов и придворовых территорий, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #наводнение

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