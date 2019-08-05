Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:50 0

Родственники 22-летнего жителя Зеи просят помощи в его розыске

Родственники 22-летнего жителя Зеи просят помощи в его розыске

Жительница Зеи обратилась за помощью в розыске мужа. 22-летний Дмитрий Горбачевский пропал в конце июля. Дома его ждут жена, сын, родители.

«В ночь с 29 на 30 июля он ушел из дома, но оставался на связи – утром сообщил, что находится с друзьями. Затем телефон отключился», – рассказывает супруга пропавшего парня. Впоследствии оказалось, что он угнал у своего отца «Жигули» и куда-то уехал. «Позже моя знакомая рассказала, что видела его в Магдагачи», – добавила девушка. Раньше, по ее словам, муж никогда не уходил из дома.

Родные Дмитрия обратились в полицию. Все, кто видел молодого человека или знает, где он находится, могут помочь вернуть его в семью, позвонив по номерам супруги Дмитрия: +7-965-670-40-75, +7-914-597-39-90 (Ирина).

Просмотров всего: 1282

#происшествия

распечатать


Наводнение 2019

5 августа 12 часов: уровень воды в реках Амурской области
Происшествия 2

Благовещенцев впечатлила ночная гроза (видео)
Наводнение 2019

В Хабаровске опасаются подъема уровня воды выше 7 метров
Наводнение 2019

5 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь