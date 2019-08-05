Родственники 22-летнего жителя Зеи просят помощи в его розыске

Жительница Зеи обратилась за помощью в розыске мужа. 22-летний Дмитрий Горбачевский пропал в конце июля. Дома его ждут жена, сын, родители.

«В ночь с 29 на 30 июля он ушел из дома, но оставался на связи – утром сообщил, что находится с друзьями. Затем телефон отключился», – рассказывает супруга пропавшего парня. Впоследствии оказалось, что он угнал у своего отца «Жигули» и куда-то уехал. «Позже моя знакомая рассказала, что видела его в Магдагачи», – добавила девушка. Раньше, по ее словам, муж никогда не уходил из дома.

Родные Дмитрия обратились в полицию. Все, кто видел молодого человека или знает, где он находится, могут помочь вернуть его в семью, позвонив по номерам супруги Дмитрия: +7-965-670-40-75, +7-914-597-39-90 (Ирина).