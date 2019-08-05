За сутки в Благовещенске оказались подтоплены более 200 придворовых территорий

Фото: Амур.инфо

По информации на 5 августа, в 41 населенном пункте Амурской области остаются подтопленными 54 частных жилых дома – на 38 меньше, чем в воскресенье. Также подтоплены 1 110 придворовых территорий.

В Мазановском районе подтоплен 21 частный жилой дом, Благовещенском районе – 4, в Селемджинском и в Свободненском – по 5, в Серышевском районе – 2. В Белогорске за минувшие сутки освободилось от воды сразу все 55 подтопленных жилых домов. В Михайловском районе вода зашла за сутки в 16 домов, в Ивановском – в один, информирует пресс-служба правительства Амурской области.

За минувшие сутки вода зашла на 236 придворовых территории в Благовещенске, на 10 – в Октябрьском районе и 16 – в Михайловском районах.

350 дачных участков остаются подтопленными в Белогорске, там же затоплены 67 придворовых территорий. В Мазановском районе подтоплены 64 придворовыех территории, в Селемджинском – 14, в Свободненском – 15, в Благовещенском – 40, в Ромненском – 37 подворий, в Серышевском – 142, в Ивановском районе – 449. За минувшие сутки вода ушла с 22 подворий.

В Приамурье перемыто 52 участка автомобильных дорог, что на 11 меньше, чем в предыдущие сутки: в Белогорском районе – 4, в Зейском районе – 2, в Мазановском районе – 8, в Благовещенском районе – 1, в Архаринском районе – 3, в Селемджинском районе – 1, в Свободненском районе – 6, в Ромненском районе – 2, в Серышевском районе – 8, в Михайловском районе – 5, в Октябрьском районе – 6, в Константиновском – 5, в Ивановском районе – 1.

Без электроснабжения остаются два населенных пункта в Мазановском районе: в поселке Ивановский и поселке Майский. Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов: один в Зейском районе, один – в Селемджинском, два – в Ромненском, два – в Свободненском, один – в Серышевском, один – в Михайловском и девять – в Мазановском.

Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2 394 человека, в том числе 824 ребенка, в пунктах временного размещения остаются 229 человек, из них 83 ребенка, у родственников расселены 2 165 человек, в том числе 743 ребенка.

Для пострадавшего населения на территории Амурской области развернуто четыре пункта временного размещения: два в Селемджинском районе, один в селе Новокиевский Увал Мазановского района и один в Архаре. Еще 21 пункт временного размещения общей вместимостью до 3 438 человек готовы принять население при ухудшении обстановки.

Пострадавшему населению пожарные и спасатели продолжают помогать ликвидировать последствия паводка: очищают территорию от мусора, выносят из домов мебель для просушки, ремонтируют мостовые переходы, там, где это возможно, сушат дома тепловыми пушкам, развозят хлеб и бутилированную воду, проводят дезинфекцию территорий и колодцев.

В пострадавшие районы продукты и гуманитарная помощь доставляются на вертолетах Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолетом Ми-8 Амурской авиабазы.

В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка на территории Амурской области задействовано 884 человека, 205 единиц техники, 23 плавсредства.