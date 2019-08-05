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сегодня, 11:50 2

Благовещенцев впечатлила ночная гроза (видео)

Благовещенцев впечатлила ночная гроза (видео)

Благовещенцы делятся кадрами грозы, которую они наблюдали в ночь на 5 августа. Сильный ветер и сверкающие в ночном небе молнии, раскаты грома – все это впечатлило горожан. По прогнозам синоптиков, гроза ожидается и сегодня.

Как сообщает МЧС, руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Ведомство предупреждает, что из-за непогоды есть вероятность увеличения количества ДТП, возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждение и подмыв линий связи и электропередачи, другие нарушения в работе системы жизнеобеспечения.

Так, из-за непогоды 5 августа утром оказались повалены деревья в разных районах города. Оказались повреждены автомобили.

Специалисты напоминают, в случае возникновения нештатных ситуаций необходимо звонить по номерам: 101 (для набора со всех операторов мобильной связи); 01 (со стационарных телефонов); 112 (единый телефон вызова экстренных оперативных служб).

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#погода #происшествия

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Комментарии
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  • full

    full
    2 часа назад

    Ага, мне горизонтальная молния тоже понравилась.

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...это было испытание нового российского оружия класса воздух-воздух...

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