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В Хабаровске опасаются подъема уровня воды выше 7 метров

В Хабаровске опасаются подъема уровня воды выше 7 метров
Фото: «Комсомольская правда. Хабаровск», Ксения Туртыгина

По состоянию на утро 5 августа уровень воды в Амуре у Хабаровска поднялся до 442 сантиметров. За сутки вода поднялась на 21 сантиметр. Неблагоприятный уровень воды для города – 450 сантиметров, а опасный – 600 сантиметров. На островах под Хабаровском затоплены десятки дач.

На островных территориях организована работа оперативных групп регионального главка МЧС и специализированной пожарно-спасательной части.

По расчетным данным, к 7-10 августа в худшем случае уровень воды может достичь 580-630 сантиметров. Также есть опасения, что из-за сбросов воды в приток Амура – Сунгари, уровень может подняться выше 7 метров.

Чтобы защитить Индустриальный район Хабаровска от подтопления, принято решение засыпать инертными материалами ворота дамбы в районе улицы Пионерской. Дамба будет перекрывать 10-метровый уровень. Для этого только на дно уложат свыше 10 тысяч тонн песка. Работы необходимо завершить уже к 7 августа, когда начнет подходить основная волна паводка, сообщает «Открытый город».

Фото: Борис Кокурин / «Комсомольская правда. Хабаровск»

Десятки дач на островах под Хабаровском затоплены из-за подъема уровня воды в реке Амур. Возможно подтопление территорий города и жилых домов у реки. МЧС предупреждали островных дачников о необходимости убрать урожай заранее.

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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