Бассейн в подвале: жители благовещенской 16-этажки не могут дождаться сантехников

В доме 144 на улице Политехнической затопило подвал. По словам жителей, вечером 3 августа после сильного ливня туда хлынула вода. Люди решили, что это порыв.

Вода залила коммуникации и угрожает припасам, которые жильцы хранят в подвале дома. «Звонили всю ночь в управляйку, в МЧС, в единую диспетчерскую службу, куда только ни звонили – везде был отказ. Сказали, что наш дом не один, чтобы к нам ехали», – рассказали очевидцы.

Другая жительница дома рассказала, что телефон аварийной службы управляющей компании был недоступен всю ночь и бригада не приехала даже после звонка на личный номер директора компании. «Жильцы дома своими силами с помощью пакетов, скотча и монтажной пены в 4 часа утра по колено в воде пытались устранить поломку. На очередные звонки в управляйке отвечают, что работать некому», – рассказала женщина.

По информации других жильцов, вода также скопилась под крышей на техническом этаже и начала просачиваться в квартиры, расположенные ниже.

Директор «Амурской управляющей компании», которая обслуживает многоэтажный дом 144 на улице Политехнической, прокомментировал ситуацию корреспонденту Амур.инфо. По словам Михаила Зубрицкого, причина этого потопа не в порыве, а в обильных осадках, которые хлынули в подвал многоэтажки. Кроме того, дом начали топить грунтовые воды. «Вчера мы откачать не смогли эту воду, потому что был остановлен коллектор, воде некуда было уходить. Сегодня занимаемся», – сообщил директор компании.

По его словам, сегодня воду из затопленных подвалов будут откачивать с помощью мотопомп. «Это штатная ситуация, с учетом того, сколько осадков выпало. Понятно, что у людей где-то имущество затопило, но это неизбежно. На то и введен в городе режим ЧС», – добавил руководитель управляющей компании.