В Благовещенске разыскивают нарушителей, скрывшихся с мест ДТП

Отдел ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району объявил о розыске автомобилистов, скрывшихся с мест ДТП. В первом случае пострадал пешеход, во втором – велосипедист.

Первый дорожный инцидент произошел в пятницу, 2 августа, около 10 часов вечера. На станции Призейская автомобиль, двигавшийся задним ходом, совершил наезд на пешехода 1993 года рождения. Человек получил травмы, водитель скрылся с места ДТП.

На следующий день, 3 августа, около 16 часов, в Благовещенске возле дома 197/1 по улице Театральная, неустановленный водитель сбил велосипедиста 1951 года рождения. Предположительно, наезд совершил автобус. Водитель уехал с места происшествия.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедших происшествий или водителей. Информацию примут в группе розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86; +7-999-165-32-64 или в дежурной части управления ГИБДД России по Амурской области по номеру: (4162) 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток.