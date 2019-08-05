Пострадавшим от паводка амурчанам предлагают сделать скидку на электроэнергию

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В прокуратуре Амурской области разработали проект нормативного акта, который устанавливает для пострадавших от паводка жителей региона скидку в размере 30% на тариф за электроэнергию. Документ надзорный орган направил в правительство Приамурья.

В прокуратуре предлагают, чтобы такая скидка действовала на период режима ЧС и распространялась на тех, кто пострадал из-за сильных дождей и подъема уровня рек и проживает в домах, попавших в границы зон чрезвычайной ситуации на территории Амурской области в 2019 году.

Для этого министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности региона предлагается сформировать реестр пострадавших амурчан с указанием конкретных адресов потребителей электрической энергии.

Возмещать разницу необходимо из областного бюджета, пишет прокуратура.

По информации пресс-службы надзорного органа, с учетом предложений прокуратуры в региональном правительстве был разработан соответствующий проект постановления, который, однако, пока не утвержден.

«Наряду с указанным проектом нормативного правового акта, должны быть приняты документы, определяющие предоставление гражданам мер поддержки на приобретение, строительство, капитальный ремонт жилья, оказание социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, предоставление субсидий субъектам предпринимательства по возмещению части затрат на строительство производственных помещений и/или приобретение технологического оборудования с учетом произошедшей чрезвычайной ситуацией и другое», – сообщают в прокуратуре Амурской области.

В настоящее время в правительстве области разрабатываются необходимые нормативно-правовые акты.