Что продают в Благовещенске: топ очень дорогих машин

Говорите, что мы плохо живем на Дальнем Востоке, зарплаты низкие... Да вы посмотрите какие дорогущие авто в Благовещенске продаются! Или как раз-таки продаются от того, что денег на их содержание нет? Во-всяком случае, у меня с моей нищебродской зарплатой нет денег ни на содержание, ни на покупку таких машин. Но ведь мечтать не вредно, да? Поэтому давайте хотя бы полюбуемся одними из самых дорогих автомобилей, которые продают в Амурской области. А в конце материала напишите свое мнение, что из этого списка купили бы, будь у вас такая возможность.

LEXUS LX570, 6 900 000 РУБЛЕЙ

Открывает нашу подборку самый дорогой на продажу автомобиль – Lexus LX570 2018 года. Продают его в Благовещенске за 6 900 000 рублей. К слову, «лексусы» находятся на вершине топа среди машин с высокой ценой на сайтах, где их продают.

DODGE RAM, 3 000 000 РУБЛЕЙ

Скрывать не буду, пикапы – моя большая слабость. Поэтому не смогла пройти мимо «доджика» и включила его в нашу подборку. И слава продавцу за то, что он не «посадил» его низко! Так как все чаще с грустью наблюдаю «опущенные» внедорожники.

ГАЗ ЧАЙКА, 3 900 000 РУБЛЕЙ

Для любителей ретро ГАЗ «Чайка». Всего-то около 4 миллионов. Зато смотрите какой салон чистый! А еще в этом авто есть РАБОЧИЙ внутренний телефон. Как уверяет продавец, то, со слов человека, у которого он приобретал «Чайку», именно на ней ездил министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе.

LEXUS SC430, 1 349 000 РУБЛЕЙ

Вариант подешевле, а вот внешне выглядит круто. Во всяком случае, на мой взгляд. Правда, боюсь, что не для наших дорог – можно оставить все обвесы при выезде из гаража.

FORD F150, 3 188 777 РУБЛЕЙ

Не машина, а самый настоящий зверь! Да еще и в матовом цвете. Не грешно же, если я не разбираюсь, что там под капотом, а оцениваю его внешний вид?

LINCOLN CONTINENTAL, 2 000 000 РУБЛЕЙ

Еще одна машинка для любителей ретро. Еще и продавец громогласно заявляет: «Никакого колхоза, все заводское». Внешне выглядит действительно шикарно. Кстати, о нем более подробно мы уже писали.

PORSCHE PANAMERA, 2 500 000 РУБЛЕЙ

Как там поется в песне: «Черная пантера в черном "панамера"»... Ну, пантеры, нравится?

MERCEDES-BENZ G-GLASS, 3 520 000 РУБЛЕЙ

Что за подборка о дорогих машинах, в которой нет «гелика»? Здесь даже просится пропеть: «Цвет настроения черный»...

HUMMER H2, 2 599 999 РУБЛЕЙ

И, конечно же, в подборку невозможно не включить «хаммер». Слышала, что едешь в нем, как в танке. Это правда?

АВТО ГАЗ 21, 1 300 000 РУБЛЕЙ

И завершает нашу подборку еще одно ретроавто. Отечественный автопром как всегда шикарен! Не знаю, как вам, но мне пришелся по душе.

Информация и фото были взяты с сайта drom.ru