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сегодня, 10:50 0

В Victoria's Secret пригласили на работу модель-трансгендера

В Victoria's Secret пригласили на работу модель-трансгендера
Фото: instagram.com/valentts/

Знаменитый бренд нижнего белья впервые в своей истории взял на работу модель-трансгендера. Валентина Сампайо – 22-летняя бразильянка, которая уже становилась первым трансгендером на обложке журнала Vogue.

В этом году Victoria's Secret отказалась от яркого показа линии одежды, однако удивила публику новой моделью. Вероятно, шоу отменили из-за того, что в прошлом году на бренд обрушился шквал критики: в показе не участвовали модели размера плюс и отсутствовали представители сексуальных меньшинств. Многие уверены, что эти слова и последовавшая реакция ЛГБТ-сообщества сыграли немалую роль в падении рейтингов показа и отмене очередного шоу, сообщает Super.

В мае 2019 года представители Victoria's Secret объявили, что ежегодное шоу больше не будут показывать на телевидении, а вместо показа готовят «новый формат развлекательной программы».

Сама девушка от комментариев пока отказалась, однако выложила в Инстаграм фотографию с подписью: «Не переставай мечтать».

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#шоу-бизнес

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