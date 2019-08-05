Глава Белогорска: люди с пониманием отнеслись к проблемам из-за наводнения

Вода уходит, но медленно – об этом в своем инстаграм-аккаунте рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков. Несмотря на то, что уровень воды снижается медленно, примерно по полсантиметра в час, обстановка на подтопленной территории спокойная, ЧС проходит в штатном режиме.

«Пообщался с жителями Старицы и владельцами участков в Междуречье. Все с пониманием относятся к очередному наводнению и к проблемам, которые из-за него возникли», – написал Мелюков. По его словам, жители с одобрением отнеслись к мерам поддержки в виде выплат по 10 тысяч и 150 килограммов бесплатных овощей. При этом владельцам дачных участков – а их в Белогорске при каждом наводнении большинство – по закону компенсация за утерянный урожай не положена.

«Все, с кем встречался, настроены позитивно, даже в шутку рассказывали про плюсы наводнения – хорошая рыбалка», – поделился глава города.

Были и замечания – например, про транспортное сообщение. «Сегодня открыт проезд через Бочкаревский мост. Второй откроется, как только спадет вода. А с понедельника автобус № 7 поедет до конечной остановки на Старице, – обещает Станислав Мелюков. – Особо хочу отметить, что организованное, без всякого надрыва, прохождение ЧС возможно потому, что заместители главы выполняли свои обязанности на высоком уровне».

Как отмечает глава города, в силу обстоятельств координация всего процесса происходила дистанционно. «Но уровень взаимопонимания в руководящем составе администрации настолько высок, что никому не приходилось повторять что-то дважды. А многие решения принимались заместителями самостоятельно, которые понимали всю ответственность за них. Открою управленческий секрет – в администрации Белогорска нет и никогда не было первого зама главы. Принципиально! И всегда, когда я ухожу в отпуск или уезжаю в командировку, я даю возможность всем заместителям исполнять мои обязанности по очереди. Именно такая практика позволяет всем прочувствовать ответственность и принимать взвешенные решения», – поделился Мелюков, поблагодарив коллег за слаженную работу.