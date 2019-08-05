5 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области
В Приамурье подтопленными остаются 54 дома, 1 110 приусадебных участка. Эвакуировано 2 394 человека, 229 из них находятся в ПВР. На горячую линию, организованную правительством области по телефону 112 за сутки поступило 472 звонка, всего за два дня работы консультацию по выплатам получили 1 142 человека.
По информации министерства транспорта, на данный момент от паводка пострадало 11 мостов и 132 участка дорог на 17-ти проезд закрыт полностью. За сутки восстановлено 39 участков общей протяженностью 93 километра. Самая активная работа идет в Селемджинском и Мазановском районах.
Уровень воды в реках Амурской области на 8:00 5 августа
|
Река
|
Пост
|
Факт.
уровень
|
Динамика
за сутки
|
Пойма
|
НГЯ*
|
ОГЯ*
|
Дата
|
Ожидаемые
уровни
|
Уровень
2013
|
Уровень
2019
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 152
|
+8
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 206
|
+1
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 211
|
+3
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 264
|
+2
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 484
|
-29
|
510
|
700
|
800
|
05.08
06.08
|
480-490
|
822
|
517
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 812
|
-28
|
730
|
1050
|
1100
|
06.08
|
780-800
|
1144
|
841
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 653
|
-6
|
500
|
700
|
950
|
06.08
|
630-640
|
924
|
659
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 610
|
+13
|
580
|
650
|
750
|
06.08
|
590-600
|
833
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 879
|
+24
|
640
|
850
|
930
|
05.08
|
900-920
|
1083
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 352
|
-6
|
450
|
550
|
620
|
06.08
|
345-355
|
707
|
731
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 450
|
-56
|
500
|
650
|
700
|
06.08
|
420-450
|
812
|
778
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 759
|
-57
|
780
|
900
|
970
|
06.08
|
720-740
|
1052
|
1015
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 690
|
-55
|
560
|
660
|
730
|
06.08
|
650-660
|
819
|
767
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 526
|
-32
|
450
|
600
|
720
|
06.08
|
490-500
|
819
|
561
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 606
|
+10
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 397
|
-5
|
300
|
350
|
400
|
в 2016 428
|
444
|
Томь
|
Светиловка
|
8:00 709
|
-12
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 68
|
-44
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 160
|
-37
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 509
|
+39
|
450
|
650
|
700
|
06-06.08
|
520-550
|
656
|
805
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 566
|
+33
|
580
|
600
|
700
|
06-07.08
|
570-580
|
747
|
937
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 275
|
-2
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 280
|
480
|
-
|
-
|
Пр.Уркан
|
Ивановка
|
8:00 300
|
-6
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 499
|
-2
|
500
|
650
|
800
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 180
|
-42
|
220
|
350
|
500
|
Завитая
|
Михайловка
|
8:00 293
|
-3
|
180
|
300
|
350
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