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5 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области

5 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области
Фото: Амур.инфо

В Приамурье подтопленными остаются 54 дома, 1 110 приусадебных участка. Эвакуировано 2 394 человека, 229 из них находятся в ПВР. На горячую линию, организованную правительством области по телефону 112 за сутки поступило 472 звонка, всего за два дня работы консультацию по выплатам получили 1 142 человека.

По информации министерства транспорта, на данный момент от паводка пострадало 11 мостов и 132 участка дорог на 17-ти проезд закрыт полностью. За сутки восстановлено 39 участков общей протяженностью 93 километра. Самая активная работа идет в Селемджинском и Мазановском районах.

Уровень воды в реках Амурской области на 8:00 5 августа

Река

Пост

Факт.

уровень

Динамика

за сутки

Пойма

НГЯ*

ОГЯ*

Дата

Ожидаемые

уровни

Уровень

2013

Уровень

2019

Амур

Игнашино

8:00 152

+8

Амур

Джалинда

8:00 206

+1

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 211

+3

600

700

800

683

Амур

Кумара

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 264

+2

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 484

-29

510

700

800

05.08

06.08

480-490

822

517

Амур

Гродеково

8:00 812

-28

730

1050

1100

06.08

780-800

1144

841

Амур

Константиновка

8:00 653

-6

500

700

950

06.08

630-640

924

659

Амур

Поярково

8:00 610

+13

580

650

750

06.08

590-600

833

Амур

Иннокентьевка

8:00 879

+24

640

850

930

05.08

900-920

1083

Зея

Мазаново

8:00 352

-6

450

550

620

06.08

345-355

707

731

Зея

Суражевка

8:00 450

-56

500

650

700

06.08

420-450

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 759

-57

780

900

970

06.08

720-740

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 690

-55

560

660

730

06.08

650-660

819

767

Зея

Благовещенск

8:00 526

-32

450

600

720

06.08

490-500

819

561

Томь

Воскресеновка

8:00 606

+10

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 397

-5

300

350

400

в 2016 428

444

Томь

Светиловка

8:00 709

-12

Селемджа

Экимчан

8:00 68

-44

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 160

-37

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 509

+39

450

650

700

06-06.08

520-550

656

805

Селемджа

Богословка

8:00 566

+33

580

600

700

06-07.08

570-580

747

937

Бысса

Февральск

8:00 275

-2

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 280

480

-

-

Пр.Уркан

Ивановка

8:00 300

-6

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 499

-2

500

650

800

Архара

Аркадьевка

8:00 180

-42

220

350

500

Завитая

Михайловка

8:00 293

-3

180

300

350

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#наводнение #происшествия

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