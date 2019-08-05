5 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области

Фото: Амур.инфо

В Приамурье подтопленными остаются 54 дома, 1 110 приусадебных участка. Эвакуировано 2 394 человека, 229 из них находятся в ПВР. На горячую линию, организованную правительством области по телефону 112 за сутки поступило 472 звонка, всего за два дня работы консультацию по выплатам получили 1 142 человека.

По информации министерства транспорта, на данный момент от паводка пострадало 11 мостов и 132 участка дорог на 17-ти проезд закрыт полностью. За сутки восстановлено 39 участков общей протяженностью 93 километра. Самая активная работа идет в Селемджинском и Мазановском районах. Уровень воды в реках Амурской области на 8:00 5 августа Река Пост Факт. уровень Динамика за сутки Пойма НГЯ* ОГЯ* Дата Ожидаемые уровни Уровень 2013 Уровень 2019 Амур Игнашино 8:00 152 +8 Амур Джалинда 8:00 206 +1 510 700 800 620 Амур Черняево 8:00 211 +3 600 700 800 683 Амур Кумара 500 750 830 817 Амур Сергеевка 8:00 264 +2 490 700 800 780 Амур Благовещенск 8:00 484 -29 510 700 800 05.08 06.08 480-490 822 517 Амур Гродеково 8:00 812 -28 730 1050 1100 06.08 780-800 1144 841 Амур Константиновка 8:00 653 -6 500 700 950 06.08 630-640 924 659 Амур Поярково 8:00 610 +13 580 650 750 06.08 590-600 833 Амур Иннокентьевка 8:00 879 +24 640 850 930 05.08 900-920 1083 Зея Мазаново 8:00 352 -6 450 550 620 06.08 345-355 707 731 Зея Суражевка 8:00 450 -56 500 650 700 06.08 420-450 812 778 Зея Малая Сазанка 8:00 759 -57 780 900 970 06.08 720-740 1052 1015 Зея Белогорье 8:00 690 -55 560 660 730 06.08 650-660 819 767 Зея Благовещенск 8:00 526 -32 450 600 720 06.08 490-500 819 561 Томь Воскресеновка 8:00 606 +10 500 - - Томь Белогорск 8:00 397 -5 300 350 400 в 2016 428 444 Томь Светиловка 8:00 709 -12 Селемджа Экимчан 8:00 68 -44 300 450 480 97 Селемджа Стойба 8:00 160 -37 300 400 450 152 Селемджа Норск 8:00 509 +39 450 650 700 06-06.08 520-550 656 805 Селемджа Богословка 8:00 566 +33 580 600 700 06-07.08 570-580 747 937 Бысса Февральск 8:00 275 -2 400 550 Нора Устье Эльги 8:00 280 480 - - Пр.Уркан Ивановка 8:00 300 -6 580 630 670 Бурея Малиновка 8:00 499 -2 500 650 800 Архара Аркадьевка 8:00 180 -42 220 350 500 Завитая Михайловка 8:00 293 -3 180 300 350

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#наводнение #происшествия

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Нина Гвоздкова