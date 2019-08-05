Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:44 11

Шаманы принесли жертву для прекращения пожаров в Сибири

Шаманы принесли жертву для прекращения пожаров в Сибири
Фото: www.vesti.ru

На байкальском острове Ольхон в воскресенье, 4 августа собрались около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Они провели обряд жертвоприношения (тайлаган), который должен по их верованиям способствовать прекращению в Сибири лесных пожаров и паводков.

«Обряд прошел хорошо. Его смысл – предотвращения различных бедствий, в том числе пожаров и наводнений. Сделать так, чтобы у людей было счастье – вот в чем значение тайлагана», – рассказал ТАСС председатель шаманской организации «Хун шубуун» («Лебедь») Нима Борокшонов.

По традиции, обряд включил подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи. Перед началом действа шаманы и верующие разложили перед собой ритуальную еду – молоко, водку, чай и сладости. Часть этой пищи люди оставили в дар местным духам. Остальное они съедят дома и тем самым, по их мнению, привлекут к себе удачу.

Во время обряда шаманы били в бубны, ходили кругами и молитвенно обращались к духам. Этот обряд они называют «камланием». Главным даром стали священные веточки березы, украшенные лентами белого, голубого и красного цветов. В конце церемонии шаманы сложили из них костер, в который преподнесли разделанную тушу барана. Повторять обряд они будут до тех пор, пока не пойдет долгожданный дождь.

Фото: sm-news.ru

Пожары в Сибири охватили несколько регионов, смог от «катастрофы планетарного масштаба», по замечанию экспертов, достиг Канады, а ранее почти неделю стоял над регионами Сибири. По состоянию на воскресенье в России действуют 470 очагов возгораний. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Красноярского края и Иркутской области.

Кроме того, в Иркутской области устраняют последствия паводков.

Просмотров всего: 647

#наводнение #природа #происшествия #религия

распечатать


Наводнение 2019 1

Пострадавшим от паводка амурчанам предлагают сделать скидку на электроэнергию
Наводнение 2019

Глава Белогорска: люди с пониманием отнеслись к проблемам из-за наводнения
Наводнение 2019

5 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области

Происшествия 1

Происшествие с беременной девушкой-продавцом проверит благовещенская полиция
Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Нужное дело!Вечером тоже внесу свой посильный вклад,- намахну рюмашку,а то и три за спасение лесов.СМИ могут сие событие не освещать,скромен я,и не для себя стараюсь,а за ради общего блага!

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Быстро заголовок поменялся!) Было-"Шаманы внесли свой вклад в борьбу с пожарами"

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    А кого в жертву принесли?

    Я слышал, что один шаман шел в Москву за Путиным.

    Это взаимосвязанные события?

  • lev4ik

    lev4ik
    55 минут назад

    Написано-барана,так что,в принципе,все возможно...

    А где представители "малочисленных народов" жертвенную водку взяли? Ведь ниииизя!

  • ay

    ay
    22 минуты назад

    "Дваццатый век живёт не по часам, не по часам,а по се-кун-до-мэээру!"

    А дваццать первый в мракобесие скатился. Сегодня как новости "5 Каналу" (или ОТР? ладно, не настолько важно) услышал с комментом: "не исключено, что свой вклад в борьбу с пожарами внесли шаманы проведшие те-то и те-то обряды", я чуть чаем не подавился поперхнулся. И выключил эти новости нафиг. Фу, блин. Они серьёзно? Такие большие, а в сказки верят. Скучаю по рациональным коммуняцким временам.

  • opa56

    opa56
    14 минут назад

    Это новый отряд МЧС? Скоро чувствую и лечить так же будут.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    10 минут назад

    Хмык

    А кого в жертву принесли?

    Я слышал, что один шаман шел в Москву за Путиным.

    Это взаимосвязанные события?



    Навряд ли, думаю этот шаман и до Новосиба не дойдет. Арестуют за несанкционированное шествие.

  • Noir

    Noir
    9 минут назад



    Сделать так, чтобы у людей было счастье – вот в чем значение тайлагана



    Напомнило: "просто денег нет сейчас. Найдём деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!"

  • Советский

    Советский
    8 минут назад

    РПЦ же молилась уже о прекращении дождей, видимо не услышали их, настала очередь шаманов. на дворе 21 век идет во всю если что!

  • Shift

    Shift
    6 минут назад

    а некоторые осуждают татуированных..))

    люди спасаются кто как может..обереги на кожу наносят..

  • full

    full
    3 минуты назад

    А чо, нормально. Посмотрим, кто более продвинутый менеджер по погоде - РПЦ или язычники. Потом можно будет выводы сделать. Лично я точно за язычников - их всего сорок, а не сорок тысяч, как дармоедов от РПЦ.

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь