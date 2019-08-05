Шаманы принесли жертву для прекращения пожаров в Сибири

На байкальском острове Ольхон в воскресенье, 4 августа собрались около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Они провели обряд жертвоприношения (тайлаган), который должен по их верованиям способствовать прекращению в Сибири лесных пожаров и паводков.

«Обряд прошел хорошо. Его смысл – предотвращения различных бедствий, в том числе пожаров и наводнений. Сделать так, чтобы у людей было счастье – вот в чем значение тайлагана», – рассказал ТАСС председатель шаманской организации «Хун шубуун» («Лебедь») Нима Борокшонов.

По традиции, обряд включил подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи. Перед началом действа шаманы и верующие разложили перед собой ритуальную еду – молоко, водку, чай и сладости. Часть этой пищи люди оставили в дар местным духам. Остальное они съедят дома и тем самым, по их мнению, привлекут к себе удачу.

Во время обряда шаманы били в бубны, ходили кругами и молитвенно обращались к духам. Этот обряд они называют «камланием». Главным даром стали священные веточки березы, украшенные лентами белого, голубого и красного цветов. В конце церемонии шаманы сложили из них костер, в который преподнесли разделанную тушу барана. Повторять обряд они будут до тех пор, пока не пойдет долгожданный дождь.

Фото: sm-news.ru

Пожары в Сибири охватили несколько регионов, смог от «катастрофы планетарного масштаба», по замечанию экспертов, достиг Канады, а ранее почти неделю стоял над регионами Сибири. По состоянию на воскресенье в России действуют 470 очагов возгораний. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Красноярского края и Иркутской области.

Кроме того, в Иркутской области устраняют последствия паводков.