Белогорскую аварийную школу № 11 отремонтируют к октябрю

До старта нового учебного года остался месяц. 2 сентября более 8 тысяч школьников Белогорска сядут за парты. Учебный процесс будет организован в полном объеме во всех школах, за исключением основного здания школы № 11. Здесь идет ремонт, направленный на устранение аварийной ситуации.

«Сроки сдачи объекта сдвинулись, о чем сообщалось ранее. Июль выдался очень дождливым, и часть работ приходилось откладывать в связи с невозможностью их выполнения, – говорит исполняющая обязанности начальника управления капитального строительства Екатерина Крутова. – Несмотря на это, в школе № 11 демонтированы деревянные перекрытия и перегородки на всех трех этажах. А вчера полностью закончены работы по устройству перекрытия между 1 и 2 этажами. Установлены металлические балки, уложен профнастил, выполнено армирование сеткой с прокладкой гидроизоляциоенной пленкой, уложен бетон. Параллельно ведутся работы по ремонту крыши. Выполнено 40 % от общего объема. Впереди замена канализационных стояков, укладка дополнительных трубопроводов, замена радиаторов и разводки отопления, прокладка воздуховодов с прочисткой вентиляционных каналов. А также отделочные работы: окраска стен и потолков, устройство полов из линолеума, демонтаж и монтаж новых конструкций и оборудования по туалетам, замена оконных блоков, электромонтажные работы, ремонт лестничных маршей и фасада здания, частичное благоустройство территории».

Завершить все мероприятия строители планируют к 1 октября. Однако даже несмотря на месячную отсрочку, в администрации Белогорска подчеркивают, что темпы ремонта школы усилены до предела: если бы не оперативность администрации, то по всем юридическим процедурам школа открылась бы лишь в январе 2021 года.

«Выполнение всех процедур по ремонту здания в рамках конкурентных процедур по 44-ФЗ поставили бы под угрозу сроки выполнения всего объема работ. Только размещение закупки со дня внесения изменения в план-график и до определения подрядчика, который бы конкретно занимался работами, составило бы более 50 дней, – рассказала начальник отдела муниципального заказа Анна Салмашова. – Плюс еще дефектовка, разработка технического задания, проектно-сметная документация, государственная экспертиза. Все эти процедуры заняли бы более года. Потом только ремонт».

С учетом всех требований законодательства без условий ЧС, общая продолжительность ремонта СОШ № 11 с соблюдением всех процедур составила бы 21 месяц, подсчитали специалисты. А фактически отремонтируют аварийное здание за пять месяцев, то есть в четыре раза быстрее. Глава Белогорска Станислав Мелюков принял решение о закрытии школы 15 апреля, а 10 мая, в режиме ЧС, уже начались работы. В местном бюджете на эти цели изыскали 26 миллионов рублей. В комитете по образованию подчеркивают, что начнется учебный процесс для среднего и старшего звена школы № 11 в штатном режиме. Все организационные моменты уже отработаны.

«Начало первой четверти школьники встретят в школе № 5. Для учащихся 5-11 классов выделен третий этаж здания, – рассказала председатель комитета Ирина Губина. – Для доставки учащихся к школе будет, как в мае, организован автобусный маршрут, расписание уже согласовано и размещено на сайте школы. Как только строительные работы будут завершены, школьники вернутся в свою родную школу».

Продолжительность ремонта школы № 11 с соблюдением всех процедур без режима ЧС должна была идти по следующему графику.

1. Закрытие школы в связи с угрозой жизни учащихся – 15 апреля 2019 года;

2. Подготовка техзадания для проектирования – 15 мая 2019 года;

3. Внесение уточнений в бюджет города на сумму, необходимую для проведения конкурса на проектирование – до 23 мая 2019 года;

4. План-график на конкурс по проектированию – до 10 июня 2019 года;

5. Конкурс на проектирование – до 10 июля 2019 года;

6. Проектирование – до 10 января 2020 года;

7. Экспертиза проекта – до 10 марта 2020 года;

8. Внесение уточнений в бюджет города на сумму, необходимую для проведения ремонта – до 19 марта 2020 года;

9. План график на конкурс по ремонту – до 5 апреля 2020 года;

10. Окончание конкурса на ремонтные работы – до 5 мая 2020 года;

11. Окончание ремонтных работ – до 1 декабря 2020 года;

12. Наведение порядка, установка мебели, оборудованиях – до 13 декабря 2020 года;

13. Получение заключений надзорных органов – до 29 декабря 2020 года;

14. Начало занятий – 11 января 2021 года.