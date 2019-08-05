Происшествие с беременной девушкой-продавцом проверит благовещенская полиция

Все происходящее запечатлели камеры наблюдения. Пострадавшей вызывали скорую помощь. Именно медики и сообщили о случившемся полицейским. На место выехали стражи порядка, они опросили свидетелей происшествия.

В настоящее время устанавливаются лица, участвовавшие в инциденте. По результатам проверки будет приятно процессуальное решение, сообщили в городской полиции.