Происшествие с беременной девушкой-продавцом проверит благовещенская полиция
Благовещенская полиция проводит проверку по факту инцидента в алкомаркете города. Как сообщалось ранее, там произошел конфликт между покупателем и беременной девушкой-продавцом. В итоге все закончилось применением физической силы – мужчина пнул девушку.
Все происходящее запечатлели камеры наблюдения. Пострадавшей вызывали скорую помощь. Именно медики и сообщили о случившемся полицейским. На место выехали стражи порядка, они опросили свидетелей происшествия.
В настоящее время устанавливаются лица, участвовавшие в инциденте. По результатам проверки будет приятно процессуальное решение, сообщили в городской полиции.
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