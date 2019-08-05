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сегодня, 09:33 1

Происшествие с беременной девушкой-продавцом проверит благовещенская полиция

Происшествие с беременной девушкой-продавцом проверит благовещенская полиция

Благовещенская полиция проводит проверку по факту инцидента в алкомаркете города. Как сообщалось ранее, там произошел конфликт между покупателем и беременной девушкой-продавцом. В итоге все закончилось применением физической силы – мужчина пнул девушку.

Все происходящее запечатлели камеры наблюдения. Пострадавшей вызывали скорую помощь. Именно медики и сообщили о случившемся полицейским. На место выехали стражи порядка, они опросили свидетелей происшествия.

В настоящее время устанавливаются лица, участвовавшие в инциденте. По результатам проверки будет приятно процессуальное решение, сообщили в городской полиции.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Долгий

    Долгий
    18 минут назад

    Работодатель бы лучше проверил работу своих продавцов

    1) Покупатель всегда прав

    2) Если ты в положении, это не даёт тебе право так себя вести( а на видео все видно)

    3) Пинка не видно, но видно что девушка далеко не клиентоориентирована

    Очень надеюсь, что работодатель проведёт меры по улучшению качества обслуживания в своём магазине

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