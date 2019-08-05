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Умер Вилли Токарев, автор и исполнитель русского шансона

Умер Вилли Токарев, автор и исполнитель русского шансона
Фото: tizer42.ru

Скончался российский певец и композитор Вилли Токарев. Ему было 84 года. Звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон. О смерти исполнителя сообщил РИА Новости его сын.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, передает РЕН ТВ. О времени и дате прощания станет известно позднее.

В 1974 году Токарев переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку «А жизнь – она всегда прекрасна». Но популярной она не стала. Однако уже через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева – «В шумном балагане» (1981), — прославившая музыканта среди русскоязычных эмигрантов.

Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен – «Небоскребы», «Журавли» и «Чубчик кучерявый». В общей сложности Токарев записал около 50 альбомов.

В 1989-1990-х артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительства. В 2015, 2016 и 2017 годах Вилли Токарев был награжден премиями «Шансон года».

По словам певца Михаила Шуфутинского, коллеги и друга Токарева, его смерть — «огромнейшая потеря в культурной жизни целого поколения людей». По его словам, с Вилли Токарева начиналось все, что сейчас называется шансоном. В Америке, говорит Шуфутинский, его друг был примером для всех русских артистов-эмигрантов — постоянно работал, все время что-то делал, находил песни.

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#память #шоу-бизнес

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