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В Амурской области усилится ветер: прогноз погоды на 5 августа

В Амурской области усилится ветер: прогноз погоды на 5 августа
Фото: Амур.инфо

5 августа в Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер северо-западный, дует со скоростью 3-8, местами – с порывами около 15 метров в секунду. Температура – 23...28, местами по крайним северным районам – около 15.

В Благовещенске переменная облачность. Ожидается небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер с северо-запада дует со скоростью 2-7, усиление составит до 10-15 метров в секунду. Температура – 24...26 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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