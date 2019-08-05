Губернатор Амурской области предложил запретить жить в ранее затопленных домах

На очередном заседании КЧС, состоявшемся вечером 4 августа, было озвучено несколько предложений. Глава региона Василий Орлов рекомендовал главам районов и руководителям министерств перенять опыт Благовещенского и Константиновского районов по возведению дамб и высказался против того, чтобы люди жили в затопленных домах.

На очередном заседании КЧС губернатор подчеркнул, что в Благовещенском и Константиновском районах очень эффективно организовали работу по предупреждению паводка.

«Благовещенский район очень хорошо отработал. Вовремя оборудованные дамбы не дали воде зайти в села. На будущее рекомендую всем учесть этот опыт. Так же, как и опыт колхоза "Родина" в Константиновском районе. Они возвели дамбу всего за 330 тысяч рублей. И она эффективно справляется с прибывающей водой. Посмотрите и проанализируйте. Может нам не стоит ждать федеральные средства, при таких затратах мы сможем справиться и региональным бюджетом», – отметил Василий Орлов.

На данный в Приамурье подтопленными остаются 54 дома, 1 110 приусадебных участка. Эвакуировано 2 394 человека, 229 из них находятся в ПВР. На горячую линию, организованную правительством области по телефону 112 за сутки поступило 472 звонка, всего за два дня работы консультацию по выплатам получили 1 142 человека.

По состоянию на 4 августа, администрациями подтопленных сел принято 1 638 заявлений по пострадавшим домам. Предварительная потребность на выплаты пострадавшим – 71,1 миллиона рублей из резервного фонда.

Министерство социальной защиты Приамурья уже выплатило пострадавшим от паводка 5,3 миллиона рублей. Для организации оперативной выплаты финансовой поддержки специалисты социальной защиты выезжают в села, 4 августа они работали в Мазаново, 5 августа прием документов и выплаты специалисты проведут в Угловом, Путятино и Таскино.

Зампред правительства Ольга Лысенко попросила сократить сроки, установленные законом на производство выплат, с 30 дней до 10. Губернатор Василий Орлов поручил министерству юстиции проработать вопрос и дать предложения завтра к КЧС. Кроме того, губернатор рекомендовал Почте России на время ЧС перейти режим работы без выходных, чтобы все выплаты, которые, в том числе, передаются через Почту России, люди могли получать максимально оперативно.

Также губернатор поручил министерству экономического развития и внешних связей области оперативно определить порядок поддержки предпринимателей, пострадавших от паводка, чтобы они быстро могли возобновить свою работу в селах.

По информации министерства транспорта, на данный момент от паводка пострадало 11 мостов и 132 участка дорог на 17-ти проезд закрыт полностью. За сутки восстановлено 39 участков общей протяженностью 93 километра. Самая активная работа идет в Селемджинском и Мазановском районах.

Специалисты минстроя обследуют пострадавшие дома. В селе Мазаново из 1 101 домов подтопленными оказались 470, из них 214 не подлежат восстановлению, в 232 требуется капитальный ремонт.

При проверке выявлено несколько фактов, когда люди продолжали жить в домах, признанных непригодными для проживания еще после наводнения 2013 года, при этом государственные выплаты на переселение они получали. В связи с этим Василий Орлов поручил министерству юстиции области подготовить предложения для изменения федерального законодательства в части запрета на проживание в домах, признанных аварийными.

5 августа в районы, приступившие к ликвидации последствий паводка, выезжают зампреды правительства Ольга Лысенко, Александр Нестеренко и Павел Матюхин. Они будут помогать властям на местах эффективнее организовывать работу по своим направлениям.

В районах, где паводок уже прошел, реки продолжают убывать: Зея в Мазаново опустилась на 37 сантиметров за сутки, в Суражевка – на 91 сантиметр, в Малой Сазанке – 93 сантиметра за сутки , Белогорье – 21 сантиметр. На 16:00 уровень Зеи составил 728 сантиметров. Томь в Воскресеновке опустилась на 4 сантиметра, Белогорске – на 12 сантиметров за сутки.

В Мазановском районе 35-ая армия проводит дезинфекцию. В Мазаново отработали 50 домов, приступили к дезинфекции территории Таскино, Путятино и села Угловое. В Селемджинском районе идет просушка социальных объектов – задействовано 24 тепловые пушки, в Серышевском районе продезинфицировано 49 скважин.

В Свободненском районе восстановлено автобусное сообщение с селом Малая Сазанка, в селе Бардагон продолжается дезинфекция.В Белогорске восстановлено автобусное сообщение с островом Старица и Междуречьем. В Белогорском районе в село Новоандреевку вернулись все эвакуированные жители.

5 августа в Мазановский и Селемждинский район отправится бригада специалистов для усиления медицинского обслуживания населения. Вторая бригада поедет в Архаринский и Серышевский районы. Во всех районах обследуют организации первичного звена – ФАПы и амбулатории, пострадавшие от паводка. Все необходимые медикаменты и оборудование туда доставят максимально оперативно.

Вакцинация населения в пострадавших от воды населенных пунктах проходит эффективно. Другие районы готовятся принять пик паводка. В Архаринском районе в селе Архара оборудовано 2 ПВР, эвакуировано 153 человека из них 90 детей. В ПВР – 35 человек, 29 – в больнице, сообщает областное правительство.