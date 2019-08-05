Благовещенцев учили снимать фильмы на смартфон

Бесплатный мастер-класс по детскому кино и видеотворчеству прошел в рамках подготовки к II Открытому Дальневосточному фестивалю «КинАмурчик». Его в городском доме культуры провел куратор конкурса Дмитрий Димитров.

Дмитрий Димитров занимается режиссурой и продюсированием, принимал участие в региональных видеоконкурсах. Он также является одним из организаторов «КинАмурчика». Это один из пяти конкурсов VI Международного фестиваля «Детство на Амуре», который пройдет в Благовещенске при поддержке Фонда президентских грантов. До 20 августа принимаются заявки на конкурс по номинациям: игровой короткометражный фильм, анимационный фильм, видеоблог, буктрейлер, телесюжет и «Сказки России и Китая».

Дмитрий Димитров рассказал о номинациях конкурса «КинАмурчик». Например, о том, что организаторам хотелось бы видеть больше работ по видеоблогам и буктрейлерам. Последняя номинация введена впервые. Дмитрий Димитров порекомендовал снять ролик о книге, которую задали прочитать летом.

Самой интересной в лекции оказалась часть о съемке на смартфон.

«На смартфоны можно снимать и короткометражки, и рекламные ролики. Смотрю, дети сейчас уже без компьютеров обходятся. Сейчас появляются программы для монтажа, например, KineMaster. Она недорогая, берется абонентская плата. Можно взять на пару месяцев, как раз тогда, когда отснят весь материал, расписан монтаж. Ребята, знаю, у нас работают с ней и выкладывают готовые ролики на YouTube. Чувствую, в этом есть перспектива. После конкурса хочу плотнее заняться мобильным кино и вести даже какой-то кружок для детей», — рассказал Дмитрий Димитров.

В общей сложности на конкурс подано около 30 работ. Дмитрий Димитров предположил, что судейство будет интересным: за год участники многому научились и некоторые короткометражки сняты довольно профессионально.

Положение о конкурсе «КинАмурчик» размещено на сайтах управления культуры администрации Благовещенска, конкурса «КинАмурчик» и фестиваля «Детство на Амуре».

Награждение победителей состоится 17 октября в Общественно-культурном центре.

Подробнее о мастер-классе — в рубрике «Культпросвет».

Фото: городской дом культуры