Гороскоп 5 августа: Стрельцам предложат помощь, Близнецы проявят инициативу

Восход Солнца: 05:03

Заход Солнца: 20:08

Солнце в Льве.

Овен. Крайне неблагоприятный день. Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с переоценкой ценностей, духовными исканиями, что неблагоприятно отразится на вашем умении правильно направлять свои жизненные силы. Сегодня лучше не усердствовать и не вмешиваться ни в какие конфликты, так как последствия могут быть самыми плачевными.

Телец. Сегодня Вы можете быть вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Подумайте об укреплении своего здоровья. В этот день возможны перемены, контакты и новые знакомства и возникновение зависимости. Прислушайтесь к собственной интуиции и избегайте неприятного общения.

Близнецы. Активный, творческий день. Благоприятны путешествия, переход на новую работу, совместные занятия в коллективе. Решительно действуйте во всем и не выпускайте инициативу из своих рук. Не бойтесь браться за любую работу хотя реализовать свои планы будет непросто.

Рак. День перемен и трансформаций. Перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску, поэтому во всех делах обращайтесь к здравому смыслу и практическому подходу к действительности. Будьте сегодня осмотрительны,как никогда.

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Лев. Возросшее обаяние Львов позволит им преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Во второй половине дня вероятно плохое известие или ухудшение самочувствия.

Дева. В первой половине дня звезды сулят удачу. Можете смело идти к начальству с рискованными предложениями, сменить профиль работы или искать новых партнеров. День неблагоприятный для поездок и путешествий.

Весы. Активный, творческий день. Сегодня ваша деловая активность принесет долгожданные результаты. Возможны успехи в профессиональной деятельности, жизнерадостность, оптимизм. Хороший период для Весов творческих профессий. Но не доверяйтесь посторонним советам, не идите на поводу эмоций. Проверьте свои идеи логикой, здравым смыслом, интуицией.

Скорпион. Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Хорош он для прогулок, путешествий, общения с друзьями.

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Стрелец. Хороший день во всех отношениях. Ваша активность и деловитость могут импонировать коллегам. Возможно, вам предложат новую должность или помощь. Соглашайтесь не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни.

Козерог. Опасный, напряженный день. Сегодня у большинства Козерогов могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, поэтому следует обратиться к врачу.

Водолей. День отмечен возрастанием жизненных сил и творческого потенциала. Возможно, что ваши воображение, кипучая энергия и стремление к новому заставят заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности.

Рыбы. Не нужно обращаться к звездам, чтобы с уверенностью заявить, что большинство мужчин-Рыб сегодня получат подарки и знаки внимания со стороны представительниц прекрасного пола. Звезды предупреждают, что вечер может быть омрачен ссорой со спутницей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев