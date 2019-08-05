Гороскоп на неделю 5 – 11 августа: Водолеи вступят в конфликт, а у Дев будет много забот

Астрологический прогноз для всех Знаков.

Овен. Овны на этой неделе будут легки в общении с окружающими и друзьями. Благодаря усилению интеллекта вы сможете много и интенсивно общаться, совершать поездки, знакомиться с интересными людьми и решать вопросы за счет привлечения новых людей. Быстрым темпом идет учеба.

Телец. Для большинства Тельцов главной темой недели будет тема делового или личного партнерства. Произойдет выяснение вопросов репутации, и Тельцам многое станет ясно.

Близнецы. На этой неделе Близнецам, возможно, придется идти на поклон к человеку, обладающему ресурсами, необходимыми вам для продолжения какого-то проекта. Будьте с ним осторожнее, так как за свое содействие он может потребовать ответную услугу.

Рак. Пытаясь побороть то, что Вас сдерживает, Вы только зря тратите силы и рискуете запутаться, ибо, в первую очередь, оно же Вас и направляет. Лучше пусть пока все остается так, как есть. Время для попытки прыгнуть с завязанными глазами в неизведанное еще не пришло.

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Лев. Все будет хорошо, если Вы не станете выдавать желаемое за действительное. Не приукрашивайте реальность, говорите все так, как оно есть. И старайтесь изъясняться просто и четко. Один из увиденных на этой неделе снов окажется вещим.

Дева. У Дев на этой неделе может быть много повседневных забот и хлопот. Чтобы успеть справиться со всеми делами, звезды советуют вам составить список дел, расставив пункты в порядке приоритета.

Весы. Самый опасный день на этой неделе – вторник. Стоит проявить осмотрительность – лучше в этот день не принимать серьезных решений и не сорить деньгами. Это позволит избежать искушений и ошибок.

Скорпион. У Скорпионов на этой неделе супружеские отношения складываются весьма благоприятно. Скорее всего, вы откроете любимого человека в новом качестве, многое в его поведении будет вас приятно удивлять.

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Стрелец. Сейчас самое время проявить инициативу на работе. Она будет поддержана большинством ваших коллег. Ближе к выходным вы можете почувствовать навалившуюся усталость. Из-за стресса и большого количества работы может ухудшиться здоровье.

Козерог. Будьте предельно осторожны с расходами, похоже, Вам предстоят крупные траты на детей или покупка дорогого подарка для родных. Эта неделя неблагоприятна для финансовых авантюр. Возможно, человек, которому вы оказали услугу, отблагодарит вас за нее.

Водолей. В начале недели вероятно нарушение обязательств и, как следствие, конфликт с партнерами. Не стоит его развивать, и усиливать. Вам удастся помочь родственникам, но для этого придется приложить немало усилий.

Рыбы. У Рыб в первой половине недели, возможно, сложится напряженная ситуация с финансами, а также в отношениях с любимым человеком. Старайтесь не разговаривать с возлюбленными на такие темы, как деньги, работа, уровень доходов, особенно избегайте темы подарков.

Астролог: Вальдемар Небоходцев