Александр Лимайкин: 2013 года во Владимировке не будет

Пик паводка миновал Усть-Ивановку и, скорее всего, не коснется Владимировки. Ситуация 2013 года не повторится. На сегодняшний день ни один жилой дом во Владимировке не затоплен. Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказал глава Усть-Ивановского сельсовета Александр Лимайкин.

«Усть-Ивановку эвакуировали вчера ночью, прошел сильный ливень, резко поднялся уровень воды, она начала просачиваться сквозь дамбы. Поэтому приняли решение срочно эвакуировать жителей четырех улиц. До утра оставили патрульную группу наблюдать за ситуацией. Ночью дамба чуть-чуть подсохла, утром нам помогли спасатели из Белогорска и само население, кинули клич, люди сразу откликнулись, беда сплотила. Все укрепили, плюс началось падение уровня воды в реках, поэтому угроза миновала село. Но вода стоит в полях, и по полям она пришла во Владимировку, сегодня там опять возводили дамбы», – рассказал Александр Викторович.

При этом Владимировке, скорее всего, удастся избежать затопления благодаря спаду уровня воды в реках, а также благодаря возводимым дамбам. В настоящий момент удалось отстоять все жилые дома в селе.

«В 2013 году Владимировку начало топить, когда уровень воды был 7,10-7,15 метра. А сейчас на вечер он составляет 7,17, и в селе сухо. А в час пик было 7,35. Затопления удается избежать благодаря дамбам. Я очень благодарен людям, что они такие отзывчивые. У нас опыт в этом есть, три раза топило, и мы с людьми сразу договорились – хотите без потерь, тогда надо работать слажено и оперативно. И хотя ситуации 2013 года не повторится уже, мы еще не расслабились, мы только немножко передохнули. Вот будет уровень 6,80 метра, тогда мы выдохнем полностью», – добавил глава сельсовета.