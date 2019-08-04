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4августа
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сегодня, 20:58 2

Василий Орлов: нужно изучать изменения климата в Амурской области

Василий Орлов: нужно изучать изменения климата в Амурской области

По традиции, в воскресенье губернатор Приамурья подвел итоги очередной недели в своем инстаграм-аккаунте. Все события минувших семи дней касаются паводка, проходящего по территории региона. Именно об этом пишет Василий Орлов.

«Уже сейчас понятно, что некоторые дома для жилья вряд ли будут пригодны. Где-то потребуется длительный ремонт и восстановление. Вы упрекаете нас в том, что тех денег (по 30 и 10 тысяч) на восстановление не хватит. Я и сам это прекрасно понимаю, так как мы с коллегами видели все своими глазами и говорили с пострадавшими людьми. Поэтому мы приняли решение – составлять подомовые списки в таких случаях – состав семьи, возраст, есть ли у людей желание переезжать в другие населенные пункты.

Если ЧС признают федеральным, то будет возможность получить адекватные деньги на восстановление жилья или приобретение нового. В этом случае, возможно, люди совсем захотят сменить место жительства и переехать. И такие примеры уже есть. Мы, конечно, ждем федерального решения. Соответствующие бумаги мы написали. Пока финансово справляемся своими силами. Но явно на все наших денег не хватит – выплаты, дороги, жилье, сельхозубытки… И еще – обязательно будем выступать с инициативой внести правки в законы – если на территории вводится ЧС, то людей нужно вывозить из опасных территорий беспрекословно», – написал Василий Орлов.

Также глава региона выразил благодарность всем, кто участвует в ликвидации последствия паводка, а также тем, кто оказывает помощь пострадавшим.

«Дождливое лето 2019 года дает основания полагать, что меняется климат. Нужны серьезные исследования на эту тему. Научные, а не на обывательском уровне. Выводы и решения, исходя из которых, мы и будем дальше строить свою жизнь» – подытожил губернатор.

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#наводнение #областная власть #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Балатон

    Балатон
    50 минут назад

    давно пора-но денег на это у вас как всегда нет

  • full

    full
    30 минут назад

    Изучать изменения климата? Господин Орлов серьезно полагает, что этим никто не занимается? Ппц, кто нами руководит.

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