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Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
Фото: ria.ru

В России 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, позволяющий гражданам гарантировать полную компенсацию в случае его утери. Также можно приобрести дополнительную защиту на случай повреждений жилого помещения из-за ЧС либо на случай гибели и повреждений из-за иных событий.

В случае гибели жилья страховщик выплачивает 300-500 тысяч рублей, суммы сверх этого покрываются из бюджета. В остальных случаях страховщик компенсирует от 30 до 95 % убытков, остальное выплачивается за счет средств регионального бюджета. Размер возмещения определяется исходя из площади помещения, умноженной на среднюю стоимость квадратного метра в регионе.

Пилотными регионами для программы станут Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Как пишут РИА Новости, наиболее простой способ оплаты страховки — через квитанции ЖКХ. По оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), стоимость страховки от чрезвычайных ситуаций и бытовых рисков составит приблизительно 150-200 рублей в месяц (1,8-2,4 тысячи рублей в год), страхование только от ЧС будет стоить приблизительно 300-350 рублей ежегодно.

Аналогичная программа уже более двух десятков лет успешно действует в Москве. Оплачивать страховые взносы можно вместе с жилищно-коммунальными услугами. Поставив галочку рядом с соответствующим пунктом, потребитель начинает доплачивать к основной сумме стоимость страховки. Страховка действует со следующего месяца и распространяется только на один месяц.

Средние затраты жителей столицы на страхование квартир составляют 92 рубля в месяц. При этом районы города закреплены за конкретными страховщиками, эту схему впоследствии могут распространить на регионы.

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#закон

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Комментарии
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  • postal

    postal
    1 час назад

    страхую квартиру и без их обязаловок

    ибо ипотека

    так что идите лесом

  • full

    full
    54 минуты назад

    Остальное из регионального бюджета???? И какой у Амурки бюджет, что она сможет добить недостачу? Москва охренела что ли совсем?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    37 минут назад

    Это обязаловка? Или добровольное страхование?

  • Алиса65

    Алиса65
    18 минут назад

    Шли бы вы ..... со своей страховкой, да ещё и в квитанциях ЖКХ! Вашей наглости, граждане, просто нет предела! То в квитанцию за э/э вписали мусор на каждом кв. м моей квартиры, то виртуальный ремонт. Предлагаю плату за солнечный свет, за воздух и т. д. - наглость предела не имеет. Такое и Джанни Радари не снилось...

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