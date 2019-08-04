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сегодня, 20:10 1

Размер детских пособий в России увеличен

Размер детских пособий в России увеличен
Фото: doorinworld.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разработало правительство. Документом предлагалось изменить критерий нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка.

Сейчас право на выплаты есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Согласно закону, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже двукратной величины этого показателя. Для них одновременно вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума. Сейчас размер пособия составляет 50 рублей.

Также в законе говорится об увеличении срока со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать заявление о выплате. В настоящее время это полтора года, а будет три, пишет РИА Новости.

Эти изменения коснутся 70 % семей, где родился первый или второй ребенок. В ходе прямой линии Путин отметил, что семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей с 1 января будут получать выплаты на ребенка около десяти тысяч рублей.

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#дети #закон #российская власть

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Комментарии
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  • Туська

    Туська
    56 минут назад

    На прямой линии вообще речь о другом шла. Говорилось о том, что работающие матеря от 1,5 до 3 получают 50 руб. и с этим нужно что-то сделать, а не так что на первого, второго продлить выплаты. И опять же на первого ребенка выплаты идут из бюджета, а на второго из материнского капитала, ну и где справедливость?

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