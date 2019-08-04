Непогода прервала вещание радио «Эхо Москвы в Благовещенске»

Прошедший в Благовещенске 3 августа ливень, гроза и сильный ветер не остались не замеченными. Непогода внесла коррективы в работу радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске». Вещание, как местное, так московское, временно отсутствует.

Из-за стихии возникли технические неполадки на оборудовании, которое передает радиосигнал. Как рассказал главный редактор «Эха Москвы в Благовещенске» Михаил Митрофанов, пока неизвестно, когда вещание возобновится. По предварительной информации, это должно произойти в течение дня в понедельник, 5 августа.

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Екатерина PL