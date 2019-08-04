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В благовещенском алкомаркете покупатель пнул беременную девушку-продавца (видео)

В благовещенском алкомаркете 4 августа произошел конфликт между посетителем и продавцом. В итоге мужчина применил физическую силу и пнул девушку, которая оказалась беременной.

Инцидент случился в обеденное время. Со слов мужа пострадавшей, один из покупателей начал оскорблять его жену, возникла словесная перепалка. После чего конфликт приобрел более серьезные масштабы. На кассе при оплате покупки покупатель применил силу и пнул беременную девушку.

«Судя по всему, он был нетрезв. На национальной почве начал оскорблять мою жену, она молчать не стала, ответила ему. И в итоге все закончилось рукоприкладством. Она на девятой недели беременности, скорую вызывать пришлось. Хорошо, что обошлось без серьезных травм, но у нее ушиб и синяк. Может кто-то узнает этого человека на видео, сообщит. Пока в полицию не обращались, надеемся, что человек сам объявится и извинится», - сказал супруг потерпевшей.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    14 минут назад

    Судя по видео продавец не подарок,сама прыгает на покупашку...

  • retrogr

    retrogr
    8 минут назад

    похоже она ему бутылку с прилавка скинула)) на днях подобное в самолете сняли - телка спровоцировала драку

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