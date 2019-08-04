Амурские фермеры: нас сначала потеряли (видео)

Ярмарка выходного дня, которая в предыдущие годы традиционно открывалась на площади Ленина, теперь каждые субботу и воскресенье работает у торгового центра «Флагман». Фермеры из ближайших районов Приамурья привозят на продажу свежие овощи, фрукты, мед и мясо. По словам предпринимателей, несмотря на то, что дожди подтопили огороды – урожай есть.

На парковке ТРЦ расположились 60 амурских фермеров. Привезли клубнику, помидоры, огурцы, перцы, картошку, баклажаны, ранетки, аджику, мед, мясо и другие товары.

«Пошла кукуруза домашняя, 20 минут варится. В магазинах нет домашнего, здесь люди платят за качество. Выращено в экологически чистых условиях, но надеемся, что все будет хорошо. Поля подтапливает, но надеемся, что природа смилуется и будет все хорошо», – рассказала фермер из Новотроицкого.

«Очень много клиентов нас потеряли, просто приходят и говорят: "А мы вас ждем. А теперь вас здесь нашли. Думали, что вообще закрылись". С покупателем надо работать везде, надо улыбаться, разговаривать. Ко мне покупатель идет везде, и я довольна», – рассказала другая предпринимательница.

«Цены здесь ниже, прекрасные овощи, прекрасные, красивые», – поделилась покупательница.

Ранее сообщалось о том, что теперь амурским фермерам нужно платить по 300 рублей за место торговли. Эту сумму люди платят предпринимателю, который также арендует площадку у торгового центра, где проходит рынок.