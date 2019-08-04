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сегодня, 17:49 0

Для благовещенцев из домов, подтопленных ливнями, развернули ПВР

Для благовещенцев из домов, подтопленных ливнями, развернули ПВР

Из-за непрекращающихся дождей многие частные дома в областном центре Приамурья оказались подтопленными. Чтобы обезопасить жителей города на время ликвидации последствий ЧС, на базе благовещенской школы №3 с 4 августа с 15:00 развёрнут пункт временного размещения на 24 места. Такое решение принято КЧС города.

ПВР готов принять и горожан индивидуально, и семьи с детьми. Всё необходимое для временного проживания пострадавших уже готово: кровати, постельное белье, предметы первой необходимости. Организовано горячее трёхразовое питание, сообщает мэрия города.

Для жителей села Белогорье, где сохраняется сложная паводковая ситуация, ПВР на 60 мест функционирует на базе местной школы. На текущий момент пострадавших в пункте Белогорья нет. При необходимости оба пункта могут принять и большее количество пострадавших.

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#погода #трагедия в Керчи

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